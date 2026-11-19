TÜRKİYE GENELİNDE SERVİS AĞI GENİŞLETİLECEK: Ascendum Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Polat, tesisin açılışında yaptığı konuşmada, dünyada enerji ve mobilite alanlarında yaşanan dönüşümün, yeni teknolojilerin yanı sıra bunları destekleyecek güçlü ve sürdürülebilir hizmet altyapılarına duyulan ihtiyacı da artırdığını belirtti. Batarya teknolojilerinin kullanım alanlarının genişlemesiyle satış sonrası hizmetlerin, teknik uzmanlığın ve güvenilir servis çözümlerinin önem kazandığını ifade eden Polat, "Ascendum olarak uzun yıllara dayanan teknik servis deneyimimizi, mühendislik uzmanlığımızı ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızı bu dönüşümün ihtiyaçlarıyla buluşturuyoruz. Ascendum Green.Shift çatısı altında enerji ve endüstriyel dönüşümün sunduğu yeni iş alanlarına odaklanıyor, uzmanlığımızı geleceğin teknolojilerine taşıyoruz." dedi. Polat, CATL ile yapılan işbirliğinin önemine değinerek, batarya teknolojilerindeki küresel uzmanlığı Ascendum'un teknik servis deneyimiyle buluşturduklarını belirtti. Teknik ekiplerin eğitimine yatırım yaptıklarını ve Türkiye genelindeki bayi ve servis ağını genişletmeyi planladıklarını dile getiren Polat, şunları kaydetti: "Teknik ekiplerimizin eğitimine ve uzmanlıklarının geliştirilmesine yatırım yaparak batarya teknolojilerinde uzmanlaşmış nitelikli personel kapasitemizi artırıyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye genelinde bayi ve servis ağımızı aşamalı olarak genişletmeyi planlıyoruz. Böylece farklı bölgelerdeki müşterilerimizin teknik destek ve satış sonrası hizmetlere erişimini kolaylaştırmayı, CATL'nin teknolojik gücünü Ascendum'un yerel uzmanlığıyla buluşturan yaygın ve sürdürülebilir bir hizmet ağı oluşturmayı hedefliyoruz."