"AVRUPA PİYASASINDA HEDEFİMİZİ TÜRKİYE'YE ÇEVİRDİK": CATL Satış ve Pazarlama Başkanı Bruce Li de Türkiye'nin elektrifikasyon alanında hızla ilerlediğini ve buna bağlı olarak satış sonrası hizmetlere yönelik talebin de artmasının beklendiğini belirterek, tesisin İstanbul'da açılmasının önemine değindi. Elektrikli araç pazarının küresel ölçekte büyümeyi sürdürdüğünü dile getiren Li, "Global satışlara bakıldığında her 4 araçtan birinin elektrikli olduğunu görüyoruz. Global olarak elektrikli araç sayısı artık 85 milyona ulaştı. Asya bu konuda bir büyüme motoru olarak çalışıyor ve Asya bu pazarın önemli bir kısmını karşılıyor." dedi. Li, Avrupa'daki üretimin de önemli bir ölçeğe ulaştığını kaydederek, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında köprü konumunda bulunduğunu söyledi. Türkiye'de elektrikli araç satışlarının da hızla arttığına işaret eden Li, şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye'de son 1 yılda elektrikli araç sayısı 2 katına çıkmış durumda. Trafik kazalarında gerçekleşen sıkıntılar da aynı zamanda bir pil doktoruna ihtiyaç doğuruyor. Satış sonrası hizmetlerde pil ve enerji depolama sistemleri için batarya uzmanlarının yetişmesi şart. Hollanda ve Norveç'ten sonra Avrupa piyasasında hedefimizi Türkiye'ye çevirdik. Tam olarak Asya ve Avrupa'nın buluştuğu bu nokta bizim için önemli."