Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile gerçekleştirdikleri görüşmede Türkiye'nin tarım ve hayvancılıktaki son durumunu ele aldı. Yumaklı'ya doğrudan “Tarım bitti mi? Hayvancılık bitti mi?” sorularını yönelten Hakan, Bakan'ın verdiği rakamları köşesine taşıdı.

TÜRKİYE AVRUPA'DA BİRİNCİ, DÜNYADA YEDİNCİ

Ahmet Hakan'ın aktardığı verilere göre Türkiye, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise yedinci sırada bulunuyor.

Bakan Yumaklı'nın paylaştığı rakamlara göre Türkiye'de 17,8 milyon büyükbaş, 60,8 milyon küçükbaş ve 394 milyon kanatlı hayvan bulunuyor. Arılı kovan sayısı ise 8,8 milyona ulaşıyor.

TARIMSAL HASILADA 90 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Türkiye'nin tarımsal hasılasının 2025 yılında 83,2 milyar dolar olduğunu aktaran Yumaklı, 2026'da bu rakamın 90 milyar doların üzerine çıkmasının beklendiğini belirtti.

Sektörün yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8, ikinci çeyreğinde ise yüzde 13,3 büyüdüğünü kaydetti.

TARIM İHRACATINDA DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

Bakan Yumaklı'nın verdiği bilgilere göre 2025 yılında tarım ihracatı 32,6 milyar dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 125 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de üretilen 2 bin 226 çeşit ürün dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.

Türkiye; fındık, üzüm, incir, ayva, kayısı ve kiraz ihracatında dünya liderleri arasında yer alıyor.

SEBZE ÜRETİMİNDE DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

Yumaklı, Türkiye'nin dünya sebze üretiminde dördüncü sıradan üçüncülüğe yükseldiğini, meyve üretiminde ise dördüncü sıradaki yerini koruduğunu açıkladı.

Tohum ihtiyacının yüzde 96'sının yurt içinde karşılandığını belirten Bakan, Türk tohumlarının 117 ülkede kullanıldığını bildirdi.

SAHTE BALA 750 MİLYON LİRAYI AŞAN CEZA

Bal üretimindeki denetimlere de değinen Yumaklı, son üç yılda 7 bin 134 denetim gerçekleştirildiğini açıkladı.

Denetimlerde 750 milyon liradan fazla idari para cezası uygulandığını, 81 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu belirten Yumaklı, bal sahtekârlığının ciddi oranda azaldığını kaydetti.