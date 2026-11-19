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Siyasete İP’li Meral Akşener’in A takımında başlayan, ardından önce CHP’ye ardından Özgür Özel’in proje partisine katılan Yeni Parti PM üyesi Bahadır Erdem, katıldığı canlı yayında; rüşvet zanlılarının, uçkur düşkünlerinin ve vesayet özlemiyle yanıp tutuşan eski Türkiye artıklarının toplandığı Özel’in partisinin “yeni bir ahlakı” olduğunu söyledi. Amerika’da, Allah’ın lanetlediği LGBT’li eşcinsel sapkınların yürüyüşüne katılmakta sakınca görmeyen Erdem, yandaş KRT TV’de katıldığı programda, “Neyiniz ‘yeni’ hocam?” diye soran İYİ Partili İlay Aksoy’a, “Ahlakımız ‘yeni’ İlay Hanım” diye cevap verirken, akıllara hakkında rüşvet suçu dâhil 63 fezleke hazırlanan Özgür Özel’in partisinin “ahlak” ile örtüşmeyen kirli sicili geldi.

Bu rezaletlerin hangisi ahlaki?

İşte Yeni Parti’de dönen rezaletleri ve PM Üyesi Bahadır Erdem’in açıklamasını boşa çıkaran o rezaletlerden bazıları:

Sürekli içki rezaletleriyle gündeme gelen, Kamer Genç’in mezarı başında kadeh kaldıran ve ayağını nerede kırdığını henüz açıklamayan YP lideri Özgür Özel hakkında rüşvet suçu dahil dokunulmazlığının kaldırılması talebi ile tam 63. fezleke hazırlandı.

Özel’in yol arkadaşlarından Özkan Yalım Uşak’ta 21 yaşındaki belediye çalışanı ile otelde basılırken, genel merkeze rüşvet verdiğini öne süren Muhittin Böcek’in iş vaadiyle aralarında 16 yaşındaki çocukların da olduğu 11 kızı fuhuşa zorladığı soruşturmalara yansıdı.

Özgür Özel’in ‘İçişleri Bakanlığı bile yapar” dediği ve metresi ile yaptığı yazışmalarda ‘Ben yürüyen parayım” diyen “azgın boğa” lakaplı Menderes Belediyesinin tutuklu eski Başkanı İlkay Çiçek’in, belediye personeli olan metresinin ailesini bile işe aldığı tespit edildi.

Yeni Parti’nin kurucuları arasında yer alan Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sapkın ilişkileri, iğrenç tacizleri, minik öğrencilere yönelik istismar skandalları, Almanya’da swinger partilerine katılarak eş değiştirdiği iddiaları ve yolsuzluk suçlamaları yüzünden parti üyeliğini askıya aldı.

Yeni Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Allah’ın lanetlediği LGBTİ’li eşcinsel sapkınlara yönelik, “Ailem Güvende” operasyonlarına tepki gösterirken, parti programı açıklamasında, ‘cinsel yönelimlere, toplumsal cinsiyet eşitliğine özgürlük getireceklerini vaat etti.

Siyasete Özgür Özel’in partisinde devam etme kararı alan 7 yolsuzluk tutuklusu belediye başkanı arasında yer alan Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı Rıza Akpolat’ın ismi, evli olduğu dönemde yakın arkadaşının eşi ile gündeme gelirken, Bayrampaşa Belediyesi’nin eski Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun ise kamunun parasını metreslerine akıttığı ortaya çıkmıştı.