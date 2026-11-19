Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, Sözcü TV'ye uzanan FETÖ soruşturması ve medya kuruluşlarına yönelik kayyım kararlarını köşesine taşıdı. Operasyonların gazetecilik faaliyetlerinden kaynaklanmadığını belirten Genç, soruşturmaların arkasında ciddi suçlamalar bulunduğunu vurguladı.

“OPERASYONUN HABERCİLİKLE HİÇBİR ALAKASI YOK”

Sözcü'nün sahibi Burak Akbay'ın yurt dışındaki banka hesaplarından Mega Ajans ve Estetik Yayıncılık şirketlerini finanse ettiği yönündeki soruşturma bulgularına dikkat çeken Genç, örgüt yöneticiliğinin bu şirketler üzerinden sürdürüldüğüne ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğunun belirtildiğini aktardı.

Genç, “Yaptığı habercilikle hiçbir alakası yok operasyonun” ifadelerini kullanarak, soruşturmanın basın özgürlüğü tartışmalarından ayrı değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

HALK TV VE CAFER MAHİROĞLU'NU HATIRLATTI

Yazısında Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkındaki soruşturmaya da değinen Genç, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarını hatırlattı.

Mahiroğlu'nun Londra'da, Burak Akbay'ın ise yurt dışında yaşadığına dikkat çeken Genç, her iki medya kuruluşuna yönelik işlemlerin gazetecilik faaliyetleriyle ilişkilendirilmesine karşı çıktı.

“SÖZCÜ'NÜN FETÖ'YLE NE İŞİ OLUR DEMESİNLER”

Sözcü'nün geçmiş yayınlarını da gündeme getiren Hikmet Genç, gazetenin FETÖ'nün siyasi operasyonlarına destek verdiğini öne sürdü.

Genç, “Sözcü'nün Fetö'yle ne işi olur? deyip de lütfen salağa yatmasınlar! Çok işi oldu, gördük!” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

2017 tarihli iddianamede Sözcü'nün bazı yayınlarının FETÖ'nün amaçlarına hizmet ettiğinin ileri sürüldüğünü hatırlatan Genç, gazetenin geçmişteki siyasi yayınlarını da eleştirdi.

15 TEMMUZ MANŞETİNİ HATIRLATTI

Genç, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden saatler önce Sözcü gazetesinde yayımlanan “Sözcü Erdoğan'ı buldu” manşetini de gündeme taşıdı.

Söz konusu haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı bölge ve evin gösterildiğini belirten Genç, bu yayının zamanlamasına dikkat çekti.

“DEVLET İMHÂL EDER AMA İHMAL ETMEZ!”

Medyanın yalan haber yapmasının veya ağır eleştirilerde bulunmasının tek başına el koyma gerekçesi olmadığını belirten Hikmet Genç, millî güvenliği tehdit eden faaliyetlerin ise farklı değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Genç, Sözcü ve Halk TV'ye yönelik soruşturmaları değerlendirdiği yazısını şu sözlerle tamamladı:

“Oturun oturduğunuz yerde. Devlet imhâl eder ama ihmal etmez!”