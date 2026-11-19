Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ait Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri’ni yayımladı. Verilere göre kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku bir önceki çeyreğe göre değişti.

Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,5 artarak eylül ayı itibarıyla 173,1 milyar dolar oldu. İlk vadesine bakılmaksızın ödenmesine 1 yıl ya da daha az süre kalan borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku ise 240,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

BANKALARIN BORCU NE KADAR?

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 artarak 75,1 milyar dolara yükseldi. Yurt içindeki bankaların yurt dışından kullandığı kısa vadeli kredi ve borçlanma senedi yükümlülükleri yüzde 7,0 artışla 8,6 milyar dolara çıktı.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 1,2 artarak 18,7 milyar dolar, banka hariç mevduatlar ise yüzde 1,7 artarak 21,8 milyar dolar oldu. TL cinsinden toplam mevduat yükümlülükleri yüzde 2,7 azalarak 26,0 milyar dolara geriledi.

ŞİRKETLERİN DURUMU

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,3 artarak 73,6 milyar dolar oldu. Bu kalemde dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri yüzde 0,4 artışla 63,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kredi kaynaklı yükümlülükler ise yüzde 16,7 artarak 9,7 milyar dolara çıktı.

Döviz dağılımına bakıldığında, KVDB stokunun yüzde 33,7'sini ABD doları, yüzde 27,3'ünü euro, yüzde 25,5'ini Türk lirası, yüzde 13,5'ini ise diğer para birimleri oluşturdu.

Kalan vadeye göre KVDB stokunda mevduat yükümlülükleri 66,5 milyar dolara, kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri ise 74,1 milyar dolara geriledi.