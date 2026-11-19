MUHAMMET KUTLU ANKARA

Anayasa Mahkemesi (AYM), genelevlerin devlet gözetimi ve denetimi altında faaliyet göstermesini mümkün kılan yasal düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı. 24 Nisan 1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 128’inci maddesine yönelik iptal kararı, 17 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yüksek Mahkemenin 16 Temmuz 2026’da oybirliğiyle aldığı kararda, söz konusu hükmün Anayasa’nın devletin temel amaç ve görevlerini belirleyen 5’inci maddesi ile kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkını düzenleyen 17’nci maddesine aykırı olduğu belirtildi. Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte CHP zihniyeti yüzünden, bir asır boyunca devlet eliyle fuhuş ayıbı sonlanırken, boşluktan yararlanan ahlaksızların fuhşu yaygınlaştırmaması için zinayı tamamen yasaklayacak ve toplumun ahlak sağlığını koruyacak uygun yasal düzenlemenin bir an önce yapılması gerekiyor.

“ZİNAYA KARŞI YASAL DÜZENLEME ŞART”

Devletin genelevleri denetleme düzenlenmesinin iptali kararını yerinde ama yetersiz bulan Avukat Tamer Mahmutoğlu, şunları söyledi; “Zinanın suç olmaktan çıkartılması, halk arasında büyük rahatsızlığa yol açmış, o zamandan bugüne kadar da gerek toplumdaki ahlaki yozlaşmanın artışı, gerek yasak ilişkiler nedeniyle boşanmaların artması, ailelerin parçalanması, çocukların mağdur edilmesi gibi son derece olumsuz sonuçlarla Türk aile yapısı zarar görmüştür. AYM’nin genelevlerin devlet gözetimi ve denetiminde işletilmesi ayıbını sonlandıran Anayasa’nın 5. ve 17. maddeleri kapsamındaki kararı olumludur. Ahlaki yozlaşmanın önüne geçilebilmesi için zinanın serbest bırakıldığı düzene son verilerek aile yapımızın ve toplumsal ahlakın korunmasına yönelik yasal düzenlemenin hayata geçirilmesinde büyük yarar vardır.”

“AİLEYİ ESAS ALAN BİR YASAL DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ VAR”

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız da kararı son derece yerinde ve önemli bulduğunu belirtti. Akit’e konuşan Yıldız, yasal düzenlemenin AYM tarafından iptal edilmesini insan onuru, toplumsal ahlak ve aile kurumunun korunması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirerek “Devletin görevi, insan bedeninin ticari bir faaliyet alanına dönüştürülmesini denetlemek değil, insan onurunu korumak ve insanları fuhşa sürükleyen sebepleri ortadan kaldırmaktır. Bu yönüyle söz konusu kararı önemli buluyoruz. Ancak hukuki düzenlemenin iptal edilmesi, devletin bu alandaki sorumluluğunun sona erdiği anlamına gelmemelidir. Aksine, oluşabilecek hukuki boşluk fuhşun denetimsiz biçimde yaygınlaşmasına, insan ticaretine, kadın istismarına ve suç örgütlerinin güç kazanmasına kesinlikle fırsat vermemelidir” dedi. Bu konuda insan onurunu, aile yapısını ve toplumsal değerleri esas alan kapsamlı bir yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu vurgulayan Yıldız, “Fuhşa aracılık edenler, insan ticareti yapanlar, kadınları ve çocukları istismar edenler hakkında caydırıcı ve etkin tedbirler alınmalıdır. Bununla birlikte yoksulluk, çaresizlik, şiddet ve çeşitli sosyal mağduriyetler nedeniyle fuhşa sürüklenen kadınlar sosyal devlet anlayışıyla korunarak yeniden hayata kazandırılmalıdır. Meseleye yalnızca güvenlik ve asayiş boyutuyla değil, ahlaki, sosyal, ekonomik ve eğitsel yönleriyle de yaklaşılmalıdır. Aile kurumunun güçlendirilmesi, gençlerimizin korunması ve toplumsal ahlakın muhafazası hepimizin ortak sorumluluğudur. Yetkilileri, bu kararı insan ticareti ve istismarla mücadelede yeni ve güçlü bir hukuki düzenlemenin başlangıcı hâline getirmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“YAPILANLAR İNSANLIK VE KADIN ONURUNA AYKIRI”

AYM’nin kararını Akit’e değerlendiren Avukat Cüneyt Toraman da, “Anayasa Mahkemesi’nin bu kararının, son derece önemli ve toplumda mevcut olan birçok benzer sorunu temelden çözmeye yönelik bir karar olduğunu, aynı zamanda, kadın hakları konusunda çağdaş gelişmelere uygun olduğunu düşünüyorum. Mahkeme kararında, genelev işletilmesinin insanlık onuruna, kadının onuruna aykırı olduğuna vurgu yapılmaktadır. Mahkeme, insanlık ve kadın onuruna aykırı işlemleri genelevleriyle sınırlamamıştır. İnsanlık ve kadın onuruna aykırı pek çok faaliyet bulunmaktadır. Kadın sporcuların kıyafetlerinin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerekir. Kadın sporcuların kıyafetlerini kadın sporcular belirlememekte, çoğunluğu erkek olan federasyonlar tarafından, cinselliğini ön plana çıkararak belirlenmektedir. Büyük markalar, reklamlarında, reklamın konusuyla uzaktan yakından ilgisi olmamasına rağmen, kadınları kullanmakta, kadınların yatak kıyafetlerini kullanmakta. Birçok kafe restoran işletmesi, erkek müşterileri çekmeye yönelik kadın çalıştırmaktadır. Bu konular da Anayasa Mahkemesi’nin önüne geldiğinde, mahkemenin, yukarıdaki kararıyla aynı doğrultuda karar vereceğini tahmin ediyorum” görüşünü kaydetti.