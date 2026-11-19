Avantajlı fiyatlarla raflarda! A101’de teknoloji fırsatları başladı
A101’in teknoloji ürünlerine yönelik kampanyası bugün başladı. 19 Kasım Perşembe günü satışa çıkan ürünler, avantajlı fiyat seçenekleriyle tüketicilerin karşısına çıkıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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A101’in teknoloji ürünlerine yönelik kampanyası bugün başladı. 19 Kasım Perşembe günü satışa çıkan ürünler, avantajlı fiyat seçenekleriyle tüketicilerin karşısına çıkıyor.
HISUN RA7 Guardian 550L On-Road ATV 449.990 TL, VOLTA VT7 PRO Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 179.990 TL, VOLTA VM7 Üç Tekerlekli Moped 99.990 TL ve VOLTA VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 22.990 TL fiyatlarıyla mobilite kategorisinde yer alıyor.
HI-LEVEL HL65QUMLN-W02S 65” Frameless 4K UHD webOS Smart QLED TV 29.999 TL, SAMSUNG 58U8000H 58" 4K Ultra HD Ekran Uydu Alıcılı Smart LED TV 38.499 TL, ONVO 50VQ90F3UA 50” Frameless Ultra HD QLED Google TV 18.999 TL ve ONVO 32VQ80F3HA 32” Frameless HD Whale OS 10 QLED TV 8.999 TL fiyatlarıyla televizyon kategorisinde bulunuyor.
LG F0Z6DRP24 Kurutmalı Çamaşır Makinesi 52.999 TL, SEG NFK33020S0D Buzdolabı 22.999 TL, SEG CMI 101121S0 D 10 KG Çamaşır Makinesi 19.999 TL, SEG CM 711 7 KG Çamaşır Makinesi 16.499 TL ve SEG BM 601S0 D Bulaşık Makinesi 16.999 TL fiyatlarıyla beyaz eşya kategorisinde satışa sunuluyor.
PHILIPS LatteGo 4440 Serisi EP4446/70 Tam Otomatik Espresso Makinesi 18.999 TL, PHILIPS XV5113/01 Elektrikli Mop 5.499 TL, PHILIPS BRI1997/00 IPL Lazer Epilasyon Aleti 9.999 TL, KIWI KTM2921 Retro Çay Makinesi 1.999 TL, KIWI KCJ1807 Katı Meyve Sıkacağı 1.999 TL, SAMSUNG MS20A3010 AL/TR Mikrodalga Fırın 3.999 TL, FANTOM Carbon DC500 Dikey Süpürge 2.499 TL, SINBO SSI-6632 Buharlı Kırışık Giderici 1.299 TL ve ENGLISH HOME BHT 7100 Buharlı Temizleyici 1.299 TL fiyatlarıyla küçük ev aletleri arasında yer alıyor.
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