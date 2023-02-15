Altın, dolar bugün ne kadar oldu? Deprem felaketi etkiler mi? Güncel yeni fiyatları: 15 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Altın fiyatlarına ile ilgili olarak sıcak gelişmeler yaşanıyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle vatandaşların gözü kulağı Kapalıçarşı'da. Konuya dair haftanın ikinci iş günü olan 14 Şubat Salı günü itibariyle güncel altın fiyatlarına ilişkin tüm bilgileri derledik. İşte, detaylar...

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15 ŞUBAT 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

15 Şubat Salı 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

1.125,24

1.125,06

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.858,62

1.858,91

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

1.799,87

1.839,51

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL

7.200,36

7.336,55

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

3.588,93

3.679,52

ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

7.200,36

7.336,55

ATA ALTIN FİYATI

7.563,84

7.751,83

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

628,52

756,91

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.035,60

1.103,71

Dolar bugün ne kadar oldu?

1 Dolar Ne Kadar, Kaç TL?

Dolar Alış Fiyatı: 18,8467 TL

Dolar Satış Fiyatı: 18,8560 TL

Dolar Önceki Kapanış Fiyatı: 18,8513 TL

Sterlin 22,81 Türk Lirası

Euro Alış Fiyatı: 20,1818 TL

Euro Satış Fiyatı: 20,1943 TL

Euro Önceki Kapanış Fiyatı: 20,1878 TL

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasını belirleyen en önemli verilerden birisi olan enflasyon verisi geçtiğimiz gün saat 16.30’da açıklandı. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ocak ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Piyasa beklentisi fiyatlarda yüzde 0,4 artış olacağı yönündeydi.

Böylece tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış yüzde 6,4 olarak gerçekleşti. Analistler yıllık artışın yüzde 6,5'ten yüzde 6,2'ye ineceği tahmininde bulunmuştu.

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Tüketici fiyatları 2022 yılının Temmuz ayında yüzde 9,1 ile 1981 yılı Kasım ayından sonra en yüksek seviyesini görmüştü. Enflasyonda o tarihten bu yana düşüş yaşanıyor.

ABD’de tüketici fiyatlarında yıllık bazda düşüş sürse de son açıklanan verilerin piyasaların beklentilerinin üzerinde gelmesiyle birlikte piyasalar hareketlendi.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELDİ

Geçtiğimiz gün kritik gelişme öncesinde 103.300’lü seviyelerde hareket eden dolar endeksi 103.518’e kadar yükseldikten sonra 103.269’dan kapandı. Bugün endeks hafif yükselerek 103.451’den işlem görüyor. Dün yüzde 3.797’ye kadar prim yapan ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 3.744 ile yatay seyrediyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 18.83’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 18.84 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.80, en yüksek ise 19.12 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.20 lira ile hafif geriliyor.