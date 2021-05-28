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Ekonomi Altın çıktı mı? Gram altın kaç para oldu? Çeyrek altın ne kadar? Altın güncel fiyatları gram altın, çeyrek atın, tam altın, yarım atın, cumhuriyet altını
Ekonomi

Altın çıktı mı? Gram altın kaç para oldu? Çeyrek altın ne kadar? Altın güncel fiyatları gram altın, çeyrek atın, tam altın, yarım atın, cumhuriyet altını

Altın bugün ne kadar? Gram altın yükseldi mi? Çeyrek altın ne kadar oldu? 28 Mayıs 2021 Cuma gününde altın fiyatları merak edilir oldu. Altın fiyatları son günlerde yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Altına yatırım yapanlar internet üzerinden altın ne kadar oldu? Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar yükseldi? sorularını sormakta. İşte 28 Mayıs altın fiyatları son durum.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 11:21:00 - 2021-05-28 11:22:36
Altın çıktı mı? Gram altın kaç para oldu? Çeyrek altın ne kadar? Altın güncel fiyatları gram altın, çeyrek atın, tam altın, yarım atın, cumhuriyet altını

Gram altın, çeyrek atın, tam altın, yarım atın, cumhuriyet altını ne kadar oldu? 28 Mayıs 2021 Cuma gününde altın fiyatları bir önceki güne göre yükselişle güne başladı.  Gram altın 520,91 TL, çeyrek altın 852,07 TL, yarım altın 1.703,40  TL, 22 ayar bilezik 500,24  TL'den satılıyor. 

GRAM ALTIN FİYATI

517,50

520,80

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

520,85

520,91

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.893,32

1.893,66

ÇEYREK ALTIN FİYATI

833,71

852,07

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.333,41

3.396,34

YARIM ALTIN FİYATI

1.661,51

1.703,40

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.333,41

3.396,34

ATA ALTIN FİYATI

3.409,00

3.500,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

284,67

341,23

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

468,13

500,24

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

7,61

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

27,64

27,66

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