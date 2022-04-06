Altın çıkışları gündem olan Mert Başaran bu kez ev alamayanları uyardı: Orada 88 bin liraya evler satılıyor

Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, kişisel Youtube kanalında ev piyasasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mert Başaran, ucuz yollu kentsel dönüşüme giren evlere yönelmenin mantıklı bir adım olabileceğini söyledi.

"88 bin liraya evler var"

Başaran yaptığı açıklamada, "Herkes İstanbul’a takılmış durumda. Daire alacaksanız iki kriter var. İlki yatırımlık, diğeri ise oturumluk evdir. Oturacağınız yeri ben anlamam ama yatırımlık iş başkadır. Bunda ucuz nerede buna bakmak lazım. Kentsel dönüşüm furyası bağıra bağıra geliyor. İstanbul’da bu furya kaçtı gibi ama Bursa’da, İzmir’de, Eskişehir’de, Trabzon’da, Şanlıurfa’da, Adana’da ve bir sürü şehirde yerler var. Bu ağlanacak durumdan nasıl kazançlı çıkabiliriz buna bakmak lazım. Bu dediğim illerde üniversite olan ve gelişme potansiyeli olan illerde, mesela Kırklareli, Edirne'de şehrin merkezlerinde eski kalmış ve arsa payı büyük yerler çıkıyor. İstanbul’da alamıyorsanız gidin buralardan alın. Daima büyük şehirlerde kazandığınız paralarla küçük şehirlerden ev alabilirsiniz. 100-150-200 bin liraya buralarda evler var. Eski siteler var. Araştırın. Bir tanesinin tüyosunu vereyim mesela. 88-100 bin liraya Ankara Temelli’de evler var. Adamlar bu paralara satıyorlar. Gelişecek mi gelişecek mi, risk var mı diye sorulacak. Tabi risk barındırır. En son 50’ydi 88-100’lere çıktı. Tabi ki müthiş bir yer değil. Bir Etiler değil belki ama paranız erimesin diye söylüyoruz. Bornova’da var yerler. Yani girip araştırın. Herkesin bindiği şeye binmeyin. Anadolu'da sayısız yer var. Bütçenize göre alacaksınız" dedi.