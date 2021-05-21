Altın almalı mı, satmalı mı? Uzman isim 'tam zamanı' diyerek uyardı

Stratejist Cüneyt Paksoy, altın yatırımı yapanlar ve yapmayı düşünenler için kritik açıklamalarda bulundu. Paksoy, gram altında orta ve uzun vadede beklediği fiyat aralıklarını açıkladı.

Stratejist Cüneyt Paksoy, küresel piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi. Paksoy, iç piyasalarda tam kapanma sonrası önemli bir döneme girildiğini belirtti ve öne çıkan gelişmeleri yorumladı.

Paksoy, kripto paralarda yaşanan dalgalanmalar ile ilgili de konuştu ve önemli tavsiyeler verdi.

Dolar endeksini yorumlayan Paksoy, dolar/TL ile ilgili kritik seviyelere dikkat çekti. Paksoy, 14 Haziran'da gerçekleşmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesinin ve Merkez Bankası politikalarının fiyatlarda etkili olacağını söyledi.

Cüneyt Paksoy, Borsa İstanbul ile ilgili bankacılık endeksinin önemli olduğunu söyledi ve kritik noktalara dikkat çekti.

Vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Paksoy, aşağıdan alım yapanlar için şu anki seviyelerin kar için satıma uygun olduğunu söyledi. Cüneyt Paksoy, gram altında orta ve uzun vadede 600-650 liraya kadar bir fiyatlamanın yaşanmasının mümkün olduğunu belirtti ve portföylerde mutlaka altının bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Tercih edilir hale geldi

Altın, dolar ve tahvil faizlerindeki gerileme ile bu haftayı kazançla kapatmaya doğru ilerliyor ama teknik göstergelere göre hafta başından bu yana aşırı alınmış durumda.

Altın, dolardaki gerileme ve ABD Hazine tahvili faizindeki düşüş ile art arda üçüncü haftayı da kazançla kapatmaya doğru ilerliyor fakat teknik göstergelere göre aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Gram altın ise hafta başından bu yana dalgalı bir seyir izledi.

Ons altının 14 günlük görece güç endeksi hafta başından bu yana 70 seviyesinin üzerinde bulunuyor, bu da değerli metalin son zamanlarda aşırı alınmış olduğuna ve bir düzeltmenin gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya ise Çin’deki talep ve altına dayalı Borsa yatırım fonlarına geri dönüşlerin değerli metali desteklediğini belirterek, “Uzun dönemli pozisyonlar altın için yeniden tercih edilen bir seçenek haline geldi. Bu da kısa vadede 1.900 doların üzerine doğru bir ralllinin önünü açabilir” dedi.

Uzun dönemli pozisyonlar kısa vadede 1.900 doların üzerine doğru bir rallinin önünü açabilir

Yatırımcılar, Fed’in yayımladığı tutanaklarda bazı politika yapıcıların varlık alımı azaltımını tartışmaya açık olduklarını söylemesine odaklanırken, ABD’de devlet işsizlik sigortası yaptıranların sayısı geçen hafta salgındaki en düşük seviyeye geriledi.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi, çarşamba akşamı yüzde 1,68 seviyesine kadar tırmandıktan sonra kademeli bir düşüşle yüzde 1,62 seviyesine kadar geriledi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi de haftaya 1.126 seviyesinde başladıktan sonra neredeyse yüzde 1 düşüşle 1.116 seviyesine indi.