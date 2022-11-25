Altın alacakları üstüne basa basa uyardı! Bu rakam daha önce duyuldu, ne de konuşuldu

Stratejist Cem Özüak, altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı tahminlerde bulundu.

Her Açıdan Youtube kanalında konuşan stratejist Cem Özüak, ons altın için 20 bin dolar tahmini yaptı.

Cem Özüak yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki 3-4 ay sürede altında öyle çok yükseliş beklenmiyor. ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımları altını stabil tutuyor. Ama bu durum bir yere kadar böyle devam edecek. FED Mart ayına kadar faiz artıracağını belirtiyor. Mart ayına gelince ne olacak? ABD’nin amacı enflasyonu yüzde 2’ye düşürmek. FED Mart’tan sonra da faiz artırımına devam edebilir. Ben 5-6 içerisinde altının 1900-2 bin dolara yükseleceğini düşünüyorum. Dünyadaki haberler altının seyrini değiştirebiliyor. Bu ons bazında 1600-1800 arası sıkışmış durumda. Yani yatırımcının beklentilerini karşılayan bir rakam değil bu maalesef. Altın yatırımcısının bu işten kar ettiğim diyebilmesi için gram altının 2 bin lira olması lazım. Altın yatırımcısı doları da takip etmeli. Altının çağı yakın zamanda başlayacak. Altın 10 yıl içinde ons bazında 20 bin dolara gidebilir. Bu 10 yıl içerisinde olacak" ifadelerini kullandı.

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