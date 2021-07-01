Altın alacaklar, satacaklar dikkat! Uzman isim rakam verdi

Altın, önceki gün 1.750 dolar seviyesinden veya son iki buçuk ayın en düşük seviyesinden toparlanmaya çalıştı ve Perşembe günü üst üste ikinci seansında ivme kazandı. İvme ile XAU/USD paritesi 1.780 dolara kadar yaklaştı. Ancak bir analiste göre ABD dolarını çevreleyen yaygın güçlü yükseliş hissi değerli metal için yukarı yönlü hareketi zorlaştırıyor. Uzmanlara göre daha güçlü bir dolar, altın da dahil olmak üzere emtialara olan talebi zayıflatma eğiliminde.

Piyasalar, fiyat baskıları yoğunlaşmaya devam ederse Fed’in para politikasını sıkılaştıracağını düşünüyor. Kriptokoin.com olarak daha önce de bildirdiğimiz üzere piyasa beklentileri, Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan’ın bir gecede gelen sıkılaştırma yorumlarıyla daha da güçlendi. Bloomberg’e verdiği röportajda Kaplan, fiyat baskılarında bir genişleme gördüklerini ve yıl sonundan önce parasal açıdan daralmayı tercih edeceklerini söyledi. FXStreet analisti Dhwani Mehta’ya göre bu durum, daha güçlü bir ABD Ulusal İstihdam Raporu (ADP) ile doları destekleyebilir ve altın kazançlarını sınırlayabilir.

Hatta, analiste göre, USD endeksi 8 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyesine tırmandı ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki bir toparlanma ile daha da desteklendi. Mehta için bu durum, getiri sağlamayan altın için herhangi bir “anlamlı yükseliş” görülme olasılığını azaltıyor. Ayrıca yatırımcıların değerli metale yönelik herhangi bir agresif bahis yapmaktan kaçınabileceği, Cuma günkü ABD aylık istihdam raporunun yayınlanmasından önce beklemeyi tercih edebileceklerine dikkat çekiyor. Analist, bu noktada yükselişe geçen trader’ları uyarıyor ve daha dikkatli olmaları gerektiğinin altını çiziyor.

Analist ayrıca altının bir sonraki yönünün, Cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verilerine bağlı olacağını belirtiyor. Bu sırada, Mehta’ya göre, altın trader’ları, yeni dolar işlemleri için ABD ISM İmalat Satın Alım Endeksi (PMI) verilerini sabırsızca bekliyor.

Analiste göre değerli metalde izlenmesi gereken seviyeler

Yukarıdaki verilerin yanı sıra Mehta, altının teknik analizini gerçekleştirdi ve yatırımcıların izleyebileceği seviyeleri paylaştı. Analiste göre “Teknik Birleşme Dedektörü”, altın fiyatının bir hafta ve bir önceki günün en yüksek fiyatı olan 1.775 dolarda güçlü dirençle mücadele ettiğini gösteriyor. Analiste göre bir sonraki yukarı yönlü bariyer, 1.778 dolarda görülüyor. Daha da yukarılarda, boğaların 1.884 doları izlemesi gerektiğini belirtiyor. Analist, güçlü desteğin, 1.765 dolar civarında ortaya çıktığını belirtiyor.

Satıcılar için 1761 dolar işaret ediliyor

Ayrıca satıcıların radarında 1.761 doların olabileceğini söylüyor.