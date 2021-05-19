Altın alacaklar için kritik açıklama! 'Artık zamanı geldi' diyerek uyardı

Altın yaklaşık olarak geçtiğimiz 6 ayın en yüksek seviyesini görürken, şu dakikalarda 504 lira seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatı ise 1872 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Altının gram fiyatı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün uluslararası piyasalarda 505,22 lira seviyesine kadar yükselerek 10 Kasım 2020 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazanan altının gram fiyatı, gün içinde en düşük ise 501.14 lira seviyesini görürken; saat 09.45 itibarıyla yüzde 0.39 oranında yükselişle 504.01 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 815 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 355 liradan satılıyor.

"Gram altın yukarı yönlü..."

Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, BigPara'ya yaptığı değerlendirmede, "Bugün akşam saatlerinde açıklanacak Fed toplantı tutanaklarının satır aralarında verilecek mesajlar da bu ilerleme üzerinde önemli rol oynayacaktır. Eğer ABD tüketici fiyatlarındaki yükselişin Fed Başkanı Powell’ın dediği gibi geçici olduğuna piyasa oyuncuları tarafından kanaat getirilirse bu durum ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 1.65 seviyesi altında kalmasını devam ettirir ve bu durum da ons altın fiyatlarını yukarı doğru iter diye düşünüyorum. Bu koşul altında gram altın tarafında ise, 500TL üzerindeki hareket de sürekliliğine devam edecektir görünüyor. Gram altını 500TL üzerine daha da taşıma konusundaki en itici güç ise dolar/TL kurunda bayram esnasında görülen 8.50TL seviyesinin yeniden test edilme riski olacaktır." dedi.

"Artık zamanı geldi"

Stratejist Hatice Kolçak ise kişisel Youtube kanalından yaptığı açıklamada, "Gram altın 505 TL, yani bu iyi. Doğruya doğru baktığmızda gram altını içerde kur tarafından besleniyor. Uzun vadeciyiz. Ama kısa vadeye de bakmak lazım. Her an sürpriz değişimlere hazır olmak lazım. Kur ve ons yukarı baskıladığı için altının artık zamanı geldi" ifadelerini kullandı.