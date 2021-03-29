Altın alacaklar dikkat! Yeni tahmin olay oldu

3 kuruluştan altın tahmini geldi: Yükselecek mi düşecek mi? Bazı analistler tarafından gelen açıklamalara bakılacak olursa kısa vadeli süreçlerde ciddi bir toparlanma olması ön görülmezken bazı enflasyonist isimler de ortamın altına geçtiğimiz yıl gibi bir ivme kazandıracak olmasından yana oluyor. Merkez Bankası'nda görev değişimi sonrası 467 TL'yi gören gram altın, daha sonra düşüşe geçti ve 430 liraya kadar geriledi. Ancak dün gram altın yeniden yüskelişe geçti ve saatler içinde ciddi değer kazanarak 451 liraya kadar çıktı.

Uzmanlar tarafından gelen açıklamalara bakılacak olursa kısa vadelik süreçlerde 1720 ila 1750 dolar bantlarında hareket etmesi ön görülüyor. Uzun vadeli süreçlere bakılacak olduğu zaman görüşler çok farklı hallere almaya başladı. Bazı uzmanlardan gelen yorumlara bakılacak oluşa altın fiyatlarının baskı altında kalması devam ederken bazı enflasyonistlerin de şu an altın fiyatlarının yer aldığı ortamın yukarı yönlü olacağını ön görüyor.

Uluslararası piyasalar bu anlarda risklerden daha uzak almak için altın yerine dolara destek vermeleri dikkatleri çekince sarı metal da ortalama olarak 1745 ila 1725 dolar seviyelerinde hareketlerine devam etti.

Bu seviyelerin de biraz daha geri çekilmesi ile beraber 1720 dolar seviyesine kadar inmesi ce hatta ek kayıplar dahi olabilecek ön görüsü için uyarılar dikkatleri çekti. 1765 doların üzerine çıkmayı başarması ile beraber 1780 dolar seviyesine deneme yapması söz konusu olabilir.

Ons fiyatı paralel seyretti

Altında ons fiyatı son dönemlerde 1700 ile 1750 dolar arasında seyrediyor. Uzmanlar, altının ons fiyatında kritik seviyelerin 1765 ve 1780 dolar olduğunu belirtiyor. Bu seviyelerin aşılması durumunda altında ons fiyatının yukarı yönlü devam edeceğine yer verildi.

Kritik tahminler yayımlandı

Deutsche Bank'taki stratejistleri yayımladığı son tahminlerinde ciddi bir yükseliş beklemediğini söyledi. "Daha güçlü bir ABD Doları ve 2020'deki sert gerileme sonrasında reel getirilerde görülen artış, altından yana esen rüzgarları dindirdi. Azalan bireysel ve spekülatif yatırımcı pozisyonlarının gösterdiği gibi, yatırımcıların altına olan iştahı zayıfladı" diyen bankanın analistleri, yıl sonunda 1500 dolar tahminini verirken Mart 2022 için tahmin ise 1850 dolar. Uzun vadede altın için iyimserliğini koruyan uzmanlara göre enflasyonist ortam sarı metal için pozitif görünüyor.

"Ciddi yükselecek"

Değerli metal analiz ve işlem şirketi Degussa tarafından yayımlanan raporda ise altın fiyatlarınd sürpriz tahmine yer verildi.

Yıl içinde altının 2200 dolar seviyesini test edeceğini belirten uzmanlar, yıl sonu için fiyat tahminini 2046 dolar olarak açıkladı.

ANZ'nin stratejistleri, altında yükseliş için elverişli bir ortam oluşacağını savunuyor.