Altın alacaklar dikkat! Mutlaka portföyde bu bulunmalı dedi ve açıkladı

Stratejist Cüneyt Paksoy küresel piyasalardaki son gelişmeleri, koronavirüs vakalarındaki yaşanan artışın piyasalara etkilerini yorumladı. ABD 10 yıllıklar ve dolar endeksindeki kritik not ve seviyelere değindi.

Dolar/TL'yi de değerlendiren Paksoy, kritik seviyelere dikkat çekti.

Borsa İstanbul'daki son gelişmeleri de yorumlayan Paksoy, hem bankacılık endeksiyle ilgili hem de dolar bazlı endeksle ilgili önemli detaylar verdi.

Paksoy, “Altın ve dolardan biri yükselir diğeri azalırsa, güçlü olanın baskınlığı fazla ise ona göre yatırım yapmak gerekir. Eğer iki taraflı düşerse, alım gücü artar ve altına yönelinmelidir” ifadelerini kullandı.