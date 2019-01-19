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Altın alacaklar dikkat! İşte fiyatlarda son durum

Cuma gününe yükselişle başlayan gram altın, dünkü kapanışa göre yüzde 0,90 düşüşle 221,20 liradan işlem görüyor. İşte serbest piyasa ve Kapalıçarşı’da altın fiyatları...

19 Ocak 2019 Cumartesi 11:29
Altın alacaklar dikkat! İşte fiyatlarda son durum

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 221,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 221 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 221,20 liradan, bin 456 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 477 liradan, 201,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 205,50 liradan, bin 423 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 443 liradan, 712 liradan alınan Yarım Ziynet 722 liradan ve 356 liradan alınan Çeyrek Ziynet 361 liradan satıldı.

Kapalıçarşı’da altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 361,00 lira, Cumhuriyet altını 1.477,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,90 düşüşle 221,20 liradan işlem gördü.

Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

Bu hafta Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 7,38 değer kazandı, altın yüzde 2,98, dolar yüzde 2,32 ve avro yüzde 3,37 değer kaybetti.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,98 azalışla 221,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,96 değer kaybıyla 1.477,00 lira oldu. Geçen hafta 372,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 361,00 liraya geriledi.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 11:29
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  2. Altın fiyatları
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