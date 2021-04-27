Altın alacaklar dikkat! 'Bunu uzun süredir söylüyorum' dedi ve yeni tahmini yaptı

Uluslararası piyasalarda altın gücünü korurken, fiyatların önemli bir direnç olarak gösterilen 1.800 dolar/ ons seviyesinin kuzeyine mi yoksa güneyine mi gideceğini yarınki ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı belirleyecek.

Altın fiyatlarını şekillendiren ABD 10 yılık tahvil faizleri ve dolar endeksinde görülen geri çekilme hareketinin devamı açısından Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları büyük bir önem taşıyor. Uzmanlara göre Fed varlık alımlarını mevcut hızıyla devam ettirecek. Uzmanlara göre Fed, istihdam ve enfl asyon tarafında daha güçlü toparlanma görünceye kadar varlık alımlarını mevcut hızıyla sürdürecek. Fed’in güvercin açıklamalar yapması halinde altının yükselme eğiliminin güçlenebileceği belirtiliyor.

Küresel ölçekte artan vaka sayılarının ardından altının güvenli liman özelliğini pekiştirdiği görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 1.790 ve 1.800 dolar takip edilen önemli dirençler. Ancak satış baskısı oluşması halinde 1.765 destek seviyesinin yeniden hedefl enebileceği belirtiliyor. Piyasalar bir taraftan aşılanma konusundaki iyimserliğini fiyatlarken, diğer taraftan rekor vaka sayıları altına talebin korunmasına neden oluyor. ABD tarafındaki aşılama çalışmaları hızla giderken, Hindistan gibi Asya ülkelerindeki vaka sayılarının kontrolden çıkması piyasalardaki risk algısını artırıyor. Bir diğer destek de dolar endeksinde yaşanan geri çekilme. Endeks, son altı haftanın en düşük seviyesinde.

Platin ve paladyum daha primli Altın Fed’i yataya yakın bir seyir ile beklerken, gözler geçen hafta yüzde 2 değerlenen platin ve rekor kıran paladyumda. Geçen haftayı 1.231 dolar/ons seviyesinden tamamlayan platin ve 2.926 dolar/ons seviyesine kadar uzanarak rekor kıran paladyumun ABD’nin yeşil enerji harcamalarının yarattığı taleple altından daha iyi performans göstermeye devam etmesi bekleniyor.

"Bunu uzun süredir söylüyorum..."

Stratejst Rıdvan Baştürk, gram altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulunarak, "Gram altın için özel bir şey demeye gerek yok. TL'de risk varsa, gram altında da yukarı potansiyel vardır. Bunu uzun süredir söylüyorum. Gram altın için dolar kurunda 8.50'ye bakın. 8.50 geçilirse gram altın için pozitif olur. 8.50 altı kar satışı bölgesidir" ifadelerini kullandı.