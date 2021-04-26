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Ekonomi Altın alacaklar bu habere kilitlendi! 28 Nisan'da...
Ekonomi

Altın alacaklar bu habere kilitlendi! 28 Nisan'da...

Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket başlarken tüm gözler Fed toplantısına çevrildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 10:38:00 -
Altın alacaklar bu habere kilitlendi! 28 Nisan'da...

Altın yatırımcıları, bu hafta yapılacak Fed toplantısı ve ABD ekonomik verilerine odaklanırken, gram altın küresel altın fiyatları ve dolar/TL'deki yükselişi izledi.

Altın fiyatları, yatırımcıların bu hafta yapılacak Fed toplantısı ve ABD ekonomik verilerine odaklanmasıyla haftaya yükselişle başladı. Gram altın ise Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip etti.

Fed Başkanı Jerome Powell, çarşamba günü toplantı sonrasında gerçekleştireceği bir konuşmada ABD’deki faiz oranlarına ilişkin en son değerlendirmesini paylaşacak. Powell ve merkez bankası üyeleri, yatırımcılara enflasyon ve faiz beklentilerine ilişkin bankanın dilinde bir değişiklik olmayacağını söylemişti.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi yüzde 1,57 seviyesinde seyrederken, Bloomberg Dolar Spot Endeksi Şubat ayından sonraki en düşük seviyelerde bulunuyor.

Ons altın fiyatı

Geçen haftayı az da olsa yükselişle kapatan ons altın, art arda üçüncü haftayı da kazançla geçmiş oldu. Ons altın yılın ilk üç ayını kayıpla kapatmasına rağmen Nisan başından bu yana yükselişte.

Cuma günü 1.795 dolar seviyesine kadar ulaşan ons altın, akşama doğru hızlı bir düşüşle haftayı 1.775 dolar seviyesinden kapattıktan sonra yeni haftaya 1.780 dolar civarında başladı.

Gram altın fiyatı

Geçen haftaya 461 TL civarında başlayan gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte haftayı 480 TL civarında kapatmıştı. Gram altın, Şubat ayında 400 TL’nin altına kadar geriledikten sonra, yeni haftaya bu yılın zirvelerine yakın bir seviyede 482 TL civarında başladı.

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