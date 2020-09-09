Alternatif Bank’tan yüzde 13’e varan faiz oranıyla VOV+ Hesap

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank, Türk lirası birikimlerini yüzde 13’e varan cazip faiz oranıyla değerlendirmek isteyenlere esnekliğiyle öne çıkan yeni mevduat ürünü VOV+ Hesap’ı sunuyor.



Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, VOV+ Hesap’tan yararlanmak isteyenler, Türk lirası için ilk 90 gün geçerli olan yüzde 12 hoşgeldin faizinin yanı sıra fatura ödeme talimatı, kredi kartı, sigorta ve Kredili Mevduat Hesabı (Ekstra Hesap) ürünlerini kullanarak her biri için yüzde 0,25, toplamda ise yüzde 1’e varan ek faiz kazanıyor.

VOV+ Hesap sahipleri vadesini bozmadan istedikleri zaman hesaplarına para yatırıp çekebiliyor. Cazip faiz oranı ve esnekliğiyle öne çıkan VOV+ Hesap’tan faydalanmak isteyen mevduat sahipleri, hesap açılışlarını Alternatif Bank şubelerinden gerçekleştirebilirken, ürünle ilgili detaylı bilgiye bankanın web sitesinden ulaşabiliyor.