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Ekonomi

Alternatif Bank’tan yüzde 0,96’dan başlayan oranlarla Bayram Kredisi

Yeniakit Publisher
2020-05-21 15:23:25 -
Alternatif Bank’tan yüzde 0,96’dan başlayan oranlarla Bayram Kredisi

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank, Ramazan Bayramı öncesinde müşterilerinin artan ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak amacıyla Bayram Kredisi’ni sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Bayram Kredisi’nden yararlanmak isteyenler, yüzde 0,96’dan başlayan avantajlı faiz oranları ve esnek ödeme koşullarıyla 60 aya varan vadelerle kredi kullanabiliyor.

Alternatif Bank’ın Bayram Kredisi’ne yenilenen internet ve mobil bankacılık kanallarından, 444 00 55 numaralı Müşteri İletişim Merkezi’nden ve şubelerden başvuruda bulunulabiliyor.

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