Altaylı Togg'da yaptığı hasetliğin günah çıkartmasını yaptı! Doğal gazı uzmanına sorup anlattı

Geçtiğimiz yıl Togg'la ilgili yazı kaleme alıp seri üretimi yok diyerek ortalığı karıştıran ve daha sonra yanlış bilgi verdiği ortaya çıkan Fatih Altaylı, Karadeniz gazıyla ilgili yazdığı yazıda ise işi uzmanına sorarak adeta Togg hatasını telafi etmek istedi.

Altaylı'nın "Rezerv az değil" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

Karadeniz’de bulunan doğalgazın gerçekten varolup olmadığını, bunu çıkarmanın fizıbıl olup olmadığını, bu gazı çıkarmak için ABD’deki işini bırakıp Türkiye’ye gelen bir uzmanla konuştum.

Peki bu gaz çıkarmaya değer mi, doğalgaz fiyatları ucuzlarsa yine de bunu çıkarmanın maliyeti karşılanır mı!

“Kesinlikle değer. Uzun süre kullanılabilecek bir rezerv var. Ve birkaç bin kilometrekarelik bir alanın sadece birkaç yüz kilometrekarelik bir alanından gaz çıkartmaya başladık. Alan giderek genişleyecek. Evet fizibıl. Fiyatlar nereye kadar düşer bilemem ama her halükarda kendi doğalgazını çıkarmak iyidir. Stratejik olarak iyidir.”

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O zaman bu gaz Türkiye’nin tüm ihtiyacını karşılayabilir mi?

“Karşılamaz. Buradan çıkarılacak gaz miktarı en iyi döneminde Türkiye’nin yıllık ihtiyacının yüzde 20’ye yakınını karşılayacak hale gelebilir. Ama tamamını hiçbir zaman karşılamaz.”

Bu alanlarda daha önce çok uluslu petrol devleri araştırma yaptı ve bir şey bulamadı. Biz nasıl bulduk! Onlar mı beceriksiz, biz mi becerikliyiz? Yoksa bulup da sakladılar mı!

“Bulup saklayacak kadar aptal olmazlar. Sonuçta para kazanacaklar ve hissedarlarına karşı sorumlulukları var. Kimse bulduğu gazı saklamaz. Bunlar şehir efsanesidir, kahve geyiğidir, cahil muhabbetidir. Bir şeyi bulmak için ne aradığınızı bilmeniz lazım. Onlar petrol arıyorlardı. Bunu da farklı bir derinlikte, farklı bir yerde aramışlar. Türkiye ise doğalgaz arıyordu. Ne ararsanız onu bulursunuz.”

Buradan çıkarılacak doğalgaz miktarı Türkiye’nin ihtiyacının ne kadarı?

“Türkiye yılda 55-60 milyar metreküp doğalgaz tüketiyor. Buradan çıkarılacak doğalgazın en iyi dönemde günlük 10 milyon metreküpünü karaya ulaştıracak bir sistem kuruldu. Bu da yılda 3.5 milyar metreküp eder. Yani her şey yolunda giderse Türkiye’nin toplam ihtiyacının yüzde 6’sı kadarı buradan gelir.”

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Togg sözleri tepki çekmişti

Fatih Altaylı, geçtiğimiz yıl kasım ayında, Togg'un üretim bandının olmadığına yönelik yazısının ardından servis edilen Gemlik'teki fabrikaya ilişkin görüntüler için, "Görüntülerde ortada bir üretim bandı yok, sağda solda tek tük Togg'lar var. Mart'a kadar 3500 araç üretilip, tip onayı ve homologasyon için Almanya'ya yollanacak araçlar. Her gün elde 30 araç üretmek kolay olmaz. Üretim bandının devreye girmesi şart. İnşallah TOGG yönetimi yakın zamanda çalışmaya başlamış bir üretim bandı görüntüsünü servis eder de, bizim de içimiz rahatlar." ifadelerini kullanmıştı.