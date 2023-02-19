Altaylı şimdi ne cevap vereceksin?

Hatay'a sığınmacı akını iddiaları ilk olarak Fatih Altaylı'nın programında dile getirilmişti. Habertürk'te yönettiği bir program sırasında Suriye sınırından depremden sonra Türkiye'ye milyonlarca insanın geçtiği ya da Hatay'ın Araplar tarafından işgal edileceği gibi safsataları fütursuzca dillendirirken akla ve mantığa davet edilince sansür yoluna giderek davet ettiği konuğa saygısızca davranarak susturmuştu.





Söz konusu iddiaları hatırlattığı bölge köylerindeki vatandaşlar ve muhtarlardan da aynı karşılığı alan Akar, şunları söyledi:

"Bazı fitne fesat yuvaları 'sınırlardan sığınmacı akını' olduğuna dair iddiaları ortaya attılar. Bu iddialar tamamen gerçek dışıdır. Ne sınır kapısından ne de sınır hattından geçiş var. Konuyla ilgili yetkililerden bilgi aldık, yerinde incelemelerde bulunduk. Türkiye'ye yoğun geçiş olduğu iddiasının aksine tek yönlü yani Türkiye'den Suriye'ye doğru Suriyeli vatandaşların geçtiğini ifade ettiler. Depremde ailesini, kaldıkları yerleri kaybeden Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına gönüllü olarak döndüklerini belirttiler. Depremden sonra 10 bin 633 Suriyeli topraklarına gönüllü olarak dönmüştür. Dolayısıyla aldığımız bilgiler kapsamında, kitle halinde ne hudutlardan ne de sınır kapılarından ülkemize geçiş söz konusudur."

Yalanla nereye kadar? Fitne fesat yuvalarını dağıtın

Deprem'den buyana içimizdeki batıcılar tarafından onca dezonformasyon yapıldı. Halk yalan haberlerle kışkırtıldı. Hükümet ise bunca şey olurken yalanlama ve küçük fitnecileri ifadeye çağırmakla yetindi. Müslüman Anadolu artık bu fitne ve fesat çarkından, hükümetin ise bunlara karşı sahici bir yaptırım uygulamamasından bıktı usandı. Ümit Özdağ gibi tipler sağda solda hırlayıp küçük eniklerini mültecilere karşı kışkırtırken izleyen hükümetin sızlanmaya hatta artık yalanlamaya hakkı yoktur. Hükümetin yapması gereken tek şey fitne başlarını ezmekten ibarettir.