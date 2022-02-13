Altay'ın dönüşü muhteşem oldu

Ligde 30 Ekim 2021'de 2-1 (d) kaybedilen Konyaspor maçında omzundan sakatlanan Altay Bayındır, tam 105 gün sonra sahalara Giresunspor maçıyla döndü.

Sahaya kaptan olarak çıkan Altay, yaklaşık 3 aydan fazla kalesinden uzak kalmasına rağmen özellikle ilk yarıda ortaya koyduğu performansla ev sahibinin gollük pozisyonlarında kalesinde devleşti. 90 dakika boyunca kalesine gelen 5 şutun 4'ünde gole izin vermeyen Altay'ın bu performansı, gelecek maçlar öncesi Fenerbahçe'de büyük mutluluğa neden oldu.

Karşılaşma sonrasında da tecrübeli file bekçisi, "Ciddi bir sakatlık yaşadım ve kendime çok dikkat ederek kısa sürede geri döndüm. Formanın ağırlığının bilincindeyiz. Bu armanın, camianın ne kadar büyük olduğunu, camiamıza ne şekilde bir futbol sergilememiz gerektiğini konuşuyoruz. 90 dakika çok sağlam mücadele verdik. Bundan sonra da böyle yapacağız" dedi.