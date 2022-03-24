Altay’da Kaloğlu dönemi

Serkan Özbalta'nın istifasının ardından Süper Lig ekibi Altay, teknik direktörlük görevi için eski futbolcusu Sinan Kaloğlu ile prensip anlaşmasına vardı.

Ajansspor'da yer alan habere göre; Süper Lig ekibi Altay'da teknik direktör sorunu çözüme kavuşuyor. Serkan Özbalta'nın istifasının sonra İzmir ekibi teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile prensip anlaşmasına vardı.

Siyah beyazlılarda başkan Özgür Ekmekçioğlu, Kaloğlu ile son detayları konuşacak, aksilik olmazsa genç teknik adam ile sözleşme imzalanacak.

2000-2003 yılları arasında siyah-beyazlı formayı giyen, o dönemde Süper Lig’e çıkan kadronun yıldızı olarak parlayan Kaloğlu, ardından Beşiktaş’a transfer olmuş ve kulübüne 500 bin Euro'luk bonservis ücreti kazandırmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü’nde eğitmenlik yapan 40 yaşındaki antrenör, Pro Lisans dahil birçok kursta antrenör eğitmeni olarak görev yapıyor.