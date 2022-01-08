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Spor Altay ligin ikinci yarısına Kayserispor deplasmanında başlayacak
Spor

Altay ligin ikinci yarısına Kayserispor deplasmanında başlayacak

Süper Lig'de ikinci devrenin ilk haftasında Altay, yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 10:58:00 -
Altay ligin ikinci yarısına Kayserispor deplasmanında başlayacak

Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Yukatel Kayserispor-Altay maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Ligde 12 maçtır galip gelemeyen Altay, ilk yarıyı 18 puanla düşme hattının hemen üzerinde 16. sırada tamamladı.

Altay'da cezalı Cesar Pinares ile Cebrail Karayel'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası için Gabon Milli Takım kadrosunda bulunan Andre Poko yarın forma

giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte İbrahim Öztürk ve Serge Aka'nın da sakatlıkları bulunuyor.

Kayserispor'la 10. randevu

Ligin ilk haftasında rakibini 3-0 mağlup eden Altay, Süper Lig'de daha önceki maçlarda rakibine hiç yenilmedi. Geride kalan 9 müsabakada 5 galibiyet ve 4

beraberlik yaşayan siyah-beyazlı ekip 11 gol atıp kalesinde 2 gol gördü.

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