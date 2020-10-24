Altay-Giresunspor maçı, ev sahibi ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de yarın oynanması gereken Altay-Giresunspor karşılaşması ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, hafta içinde oynanan Altınordu maçı öncesinde 9 futbolcunun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı hatırlatıldı.

Giresunspor maçı öncesinde yapılan testlerle bu sayının arttığını belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gelinen noktada A Takım listemizde bulunan toplam 20 oyuncumuzun ve buna ek olarak genç oyuncu listesinde yer alan 4 futbolcumuzun Kovid-19 testleri pozitif olup, toplamda 24 oyuncumuz için TFF ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir."

Futbolcuların dışında teknik direktör Yücel İldiz, 3 profesyonel takım antrenörü, akreditasyon sorumlusu, 2 sağlık çalışanı, 2 malzemeci, saha bakım görevlisiyle birlikte toplam 34 pozitif vakanın bulunduğu belirtildi.

TFF talimatları doğrultusunda yarın oynanaması gereken Giresunspor karşılaşmasının ertelendiği bildirildi.