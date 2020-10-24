  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Altay-Giresunspor maçı, ev sahibi ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
Spor

Altay-Giresunspor maçı, ev sahibi ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-10-24 23:24:07 -
Altay-Giresunspor maçı, ev sahibi ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de yarın oynanması gereken Altay-Giresunspor karşılaşması ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, hafta içinde oynanan Altınordu maçı öncesinde 9 futbolcunun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı hatırlatıldı.

Giresunspor maçı öncesinde yapılan testlerle bu sayının arttığını belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gelinen noktada A Takım listemizde bulunan toplam 20 oyuncumuzun ve buna ek olarak genç oyuncu listesinde yer alan 4 futbolcumuzun Kovid-19 testleri pozitif olup, toplamda 24 oyuncumuz için TFF ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir."

Futbolcuların dışında teknik direktör Yücel İldiz, 3 profesyonel takım antrenörü, akreditasyon sorumlusu, 2 sağlık çalışanı, 2 malzemeci, saha bakım görevlisiyle birlikte toplam 34 pozitif vakanın bulunduğu belirtildi.

TFF talimatları doğrultusunda yarın oynanaması gereken Giresunspor karşılaşmasının ertelendiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Fahrettin Koca koronavirüsün en çok bulaştığı ortamı açıkladı
Korona Virüs

Bakan Fahrettin Koca koronavirüsün en çok bulaştığı ortamı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Evlere ziyaretçilerin gelmemesi noktasında bir hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu dönemde ..
Koronaya yakalanan İmamoğlu'nun bu sözleri Özgür Özel'e kapak olsun
Gündem

Koronaya yakalanan İmamoğlu'nun bu sözleri Özgür Özel'e kapak olsun

Koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu'nun "Ben sıklıkla test olan birisiyim" şeklindeki sözleri CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yalanını..
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Safiye teyzenin muhabbeti güne damga vurdu!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Safiye teyzenin muhabbeti güne damga vurdu!

AK Parti’nin 7. Olağan İl Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından sonra yanına gelen Safiye teyze ile olan ..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay