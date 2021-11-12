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Spor Altay, 7 maç daha kaçıracak
Spor

Altay, 7 maç daha kaçıracak

Fenerbahçe’de Altay Bayındır’ın sahalara dönüşü netleşmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 13:59:00 -
Altay, 7 maç daha kaçıracak

Fenerbahçe’de Altay Bayındır’ın sahalara dönüşü netleşmeye başladı.

Genç kaleci, sakatlığın nüksetme ihtimali de göz önünde bulundurularak sabırlı bir tedavi sürecinden geçiyor. Milli file bekçisinin sahalara dönüşünün ocak ayını bulması bekleniyor.

Buna göre Altay Bayındır, Süper Lig’de yaklaşık 7 maç daha kaçıracak. Bu sürenin tedaviden alınacak yanıta göre kısalabileceği de öğrenildi.

İttifak Holding Konyaspor deplasmanında köprücük kemiğinden sakatlanan Altay Bayındır, 31 Ekim’de başarılı bir operasyon geçirmişti.

23 yaşındaki kaleci bu sezon Fenerbahçe ile 15 resmi maça çıkmış ve kalesinde 19 gol görmüştü.

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