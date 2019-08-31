Altan Tan kimdir? Altan Tan Ali Babacan’ın kuracağı partiye katılacak mı?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın kuracağı yeni partide yer alacak isimlerin kim olacağı araştırılıyor. Gazeteci Veysi Dündar’ın iddiasına göre, Ali Babacan’ın partisinde yer almaları muhtemel isimler belli. Veysi Dündar’ın iddiasına göre bu isimler arasında Altan Tan da var. Ancak Altan Tan bu iddiayı yalanladı. Tan, 1990-1991 yıllarında Refah Partisi MKY'da, 2000-2002 yıllarında HADEP Parti Meclisi'nde görev yaptı. HDP milletvekili olan Tan, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde bu kez Saadet Partisi’nden İstanbul milletvekili adayı oldu ancak kazanamadı. Peki Altan Tan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Altan Tan hangi görevlerde bulundu? İşte Altan Tanbiyografisi.

Veysi Dündar'ın iddiasına göre Ali Babacan'ın kuracağı yeni partide görev alacak isimler şunlar: Mehmet Tekelioğlu, Mehmet Şimşek, Erol Cebeci, Ertuğrul Günay, Candan Karlıtekin, Faruk Bayrak, Mustafa Baş, Haşim Kılıç, Osman Can, Nesrin Nas, Ufuk Uras, Altan Tan, Haşim Haşimi, Sabahattin Cevheri, Cevher Cevheri.

Ali Babacan’ın partisine katılacağı iddia edilen Altan Tan,”Ali Babacan ile görüşmedim" demişti.

11 Eylül 1958 yılında Batman'da doğdu. Aslen Mardinlidir. Ailesi Midyat'ın Narlı köyünden kan davası nedeniyle 1840'lı yıllarda Midyat-Estel'e göç etti. Dedesi Hacı Yusuf Tan 1948 yılında Estel'den ayrıldı. Ailenin bir kısmı Diyarbakıra bir kısmı ise İstanbula yerleşti.

Annesi Türk olan Tan'ın Kürt kökenli olan babası Bedii Tan 12 Eylül sonrasında Diyarbakır Askeri Cezaevi'nde işkence görerek hayatını kaybetti.Altan Tan 1969 yılında Diyarbakır Mehmetçik İlkokulu'ndan, 1976 yılında Diyarbakır Maarif Koleji'nden, 1981 yılında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Askerliğini 1982-1984 yılları arasında İstanbul Tuzla Piyade okulu, Manisa ve Ankara'da tamamladı. 1984-1985 yılları arasında yaklaşık 1 yıl Ankara Keçiören Belediyesi'nde Başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 1990-1991 yıllarında Refah Partisi MKY'da, 2000-2002 yıllarında HADEP Parti Meclisi'nde görev yaptı.

Yeni Zemin, Sözleşme dergileri ile Demokrasi, Yeni Gündem, Yeni Şafak, Zaman, Özgür Politika, Özgün Duruş, Star Gazetesinde yazıları yayınlandı. Kürt Sorunu Ya Tam Kardeşlik Ya Hep Birlikte Kölelik adlı kitabı 2009'da Timaş Yayınlarından çıktı.

12 Haziran 2011 tarihinde yapılan 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu Diyarbakır milletvekili adayı olmuş ve seçilmiştir. Türkiye-Angola Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesidir. Kürtçe, Türkçe, İngilizce ve Arapça bilen Altan Tan evli ve 6 çocuk babasıdır.

Altan Tan'ın kitapları

- Kürt Sorunu

- Değişen Ortadoğu'da Kürtler

- Turabiddin'den Beriyé'ye: Aşiretler, Dinler, Diller, Kültürler