Alperen'den kariyer rekoru
NBA ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen 19 yaşındaki milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Portland karşısındaki maçta 27 sayı atarak kariyer rekoru kırdı.
NBA'e dün gece 8 maçla devam edildi. Houston Rockets, Portland Trail Blazers'ı 115-98 mağlup etti.
Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 27 sayı attığı maçta kariyer rekoru kırdı.
Alperen maçı 27 sayı, 7 ribaund, 3 asist, 1 blok ile tamamladı. Milli basketbolcu 10/16 gibi yüksek bir isabet oranı ile oynadı.