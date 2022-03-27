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Spor Alperen'den kariyer rekoru
Spor

Alperen'den kariyer rekoru

NBA ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen 19 yaşındaki milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Portland karşısındaki maçta 27 sayı atarak kariyer rekoru kırdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 16:09:00 -
Alperen'den kariyer rekoru

NBA'e dün gece 8 maçla devam edildi. Houston Rockets, Portland Trail Blazers'ı 115-98 mağlup etti.

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 27 sayı attığı maçta kariyer rekoru kırdı.

Alperen maçı 27 sayı, 7 ribaund, 3 asist, 1 blok ile tamamladı. Milli basketbolcu 10/16 gibi yüksek bir isabet oranı ile oynadı.

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