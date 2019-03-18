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Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Aslan: Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde onların parmağı var

Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Aslan, Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde ABD'nin parmağı olduğunu iddia etti.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:48
Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Aslan: Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde onların parmağı var

Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde ABD parmağı olduğu iddia edildi. Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Aslan, YAzıcıoğlu ile ilgili olarak "Amerikalıların raporunda 'dik başlı, doğru bildiğinden şaşmayan bir adam' olarak rapor edilmişti. Bu durum onun niye katledildiğinin göstergelerinden bir tanesidir" ifadelerini kullandı.

Eski Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 10'uncu yıldönümünde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Devlet Tiyatrosu Toplantı Salonunda yapılan etkinlikle anıldı.. Anma töreninde konuşan Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Aslan, Yazıcıoğlu'nun, ABD'nin yayımladığı rapor ile ilgili söylemlerinin ardından öldürüldüğünü iddia etti.

Kuran dinletisinin ardından açılış konuşmasını yapan Alperen Ocakları Gaziantep İl Başkanı Tuncay Uzbirli, "Bugün burada buluşmamıza vesile olan cennet mekan şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve al bayrağımız için vatanımız için dinimiz için gözünü kırpmadan şehadet şerbeti içen ve kafire boyun eğmeyerek şehit olan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

'Uyuyan aslan olarak bahsediliyordu'

Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı olduğunu ve yakından tanıdığını belirten Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Aslan ise Yazıcıoğlu'nu Amerikalıların yayımladığı rapor ile ilgili söylemlerinin hemen ardından öldürüldüğünü söyledi. Aslan, "Muhsin Başkanın tek suçu vardı. O da elif gibi dimdik olması, dosdoğru olmasıdır. Yine kendi ifadesiyle Ardahan mitinginde yaptığı bir konuşmada '1995 yılında Amerika'nın hazırladığı bir rapor düştü piyasaya' demişti. Bu raporda Büyük Birlik Partisi'nden Muhsin Yazıcıoğlu'ndan bahsediliyordu. Raporda Muhsin Yazıcıoğlu'ndan uyuyan aslan olarak bahsediliyordu. Yazıcıoğlu, 'Buna dikkat edin, bu adam eğer uyanırsa bunu zapt edemezsiniz. Bir kere uyanırsa bir daha aşağı indiremezsiniz. Biz de buna hükmedemeyiz. Çünkü dik başlı, doğru bildiğinden şaşmayan bir adam' olarak rapor edilmişti. Benim şahsi kanaatim işte ta o yıllarda o raporlara giren Muhsin Yazıcıoğlu'nun 25 Mart 2009'da niye katledildiğinin de bence göstergelerinden bir tanesidir" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:48
  1. Ardahan
  2. Gaziantep
  3. Muhsin Yazıcıoğlu

YORUM YAZ

  • sukrusukru3 dk önce
    Birde şundan adım gibi eminim,Rahmetli hayatta olsaydı diğerlerine değil ama saadetlilere ve iyi partililere okkalı bir tükürüğünü esirgemezdi.
  • cihancihan3 dk önce
    Sayın Yazıcıoğlun'un vefatı zaten bir cinayet.Vefatında (ADB-Siyonizm Köpeği) olan hiç ummadığımız adamların parmağı olabilir...
  • HaticeHatice35 dk önce
    ABD demek israil demektir aslinda israil ve onun taseronu fto culer yapti saatlerce nerde olduklarini yerini tespit etmediler kendi ekipleri yeri buldu geregini yapti ondan sonra koyluler bulup haber verdi de naaslari oyle bulundular bunlarin hepsi gozlerimizin onunde oldu allah nur icinde yatsinlar ama bu olayi yapanlar var ama kisiler kim onun tespiti lazim
  • FerhatFerhat36 dk önce
    kENEDY yi de merhum Muhsin yazicioglunu da, Basbaglar ve Maras katliamlarinida, Esref bitlisi de öldüren irade dünyayi ve türkiyeyi yöneten ayni Siyonist iradedir. Kim merhum Erbakan hoca yi ev hapsine aldi zannediyorsunuz. Üc maymunu oynamayi birakalim ve dünyadki düzeni kuranlara bakalim. Bu düzene karsi cikan her kez ya ölür yda ömür boyu haps edilir. Niye cünkü siyonizmin hedefini bilmek gerek önce.
  • tanzim satıştanzim satış37 dk önce
    bir gün bütün gerçekler gün yüzüne çıkacak. acaba Muhsin başkan yaşasa idi. şimdi siyasi dengelerde neler olurdu.Bunu düşünüp ona göre katilleri bulmak lazım. evet başkanı ABD ve içerideki uşakları öldürdü.
  • sukrusukru39 dk önce
    ALLAH rahmet eylesin.Gerçekten ülke için büyük bir kayıp.Ülkenin menfaati söz konusu olduğunda hiçbir siyasi menfaat beklemeden,Hiçbir siyasi kaygı duymadan reise destek vermiştir.Ve rahmetliyi Amerika'nın emriyle fetö kahpesi şehit etmiştir.
  • abdrhmnabdrhmn44 dk önce
    zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede yahudistan abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir.
  • CemCem48 dk önce
    obamayla o dönem CIA başkanı hakkında kırmızı bülten çıkarıp tutuklatın.
  • Mekanın Cennet olsun yiğit adam!Mekanın Cennet olsun yiğit adam!49 dk önce
    Muhsin başkanın ölümüne çalışanları Allah hem bu dünyada hem ahirette zelil etsin.

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