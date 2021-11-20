Alpay Özalan'dan tepki! 2023'ü işaret etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı 'vatansever' diye yutturmaya çalışmasına tepki gösterdi.
YENİ AKİT / ANKARA
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı 'vatansever' diye yutturmaya çalışmasına tepki gösterdi.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Selahattin Demirtaş'ı vatansever diye yutturmaya çalışıyor. Açıkça milletin aklıyla alay ediyorlar. 2023'te bir kez daha sandığa gömüldüklerinde milletin aklıyla alay edilemeyeceğini öğrenecekler” diye konuştu.