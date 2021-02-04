Alparslan Kuytul safını belli etti: 'Gençler ateist de olabilir LGBTİ de''
Boğaziçi Üniversitesi provokasyonuna ilişkin açıklamada bulunan Alparslan Kuytul da safını belli etti.
Çevresindeki kişilerce Hocaefendi olarak adlandırılan Alparslan Kuytul, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan povokasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı
LGBTİ'li sapkınların Kabe-i Muazzama'ya yönelik hadsiz hakaretinin kendisinde hiçbir öfkeye sebep olmadığı Kuytul, yaşanan provokasyon üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Kuytul, "Mesele rektör meselesi değil. Erdoğan'ın diktatörlüğünü büyütme meselesi." dedi.
Hoşgörü adamı!
Alparslan Kuytul, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'ya istifa et çağrısında bulunurken, çoğu öğrenci bile çıkmayan provokatörler için şu hoşgörüsünü dile getirdi: "Oradaki gençler farklı düşünüyor olabilir. Atesit olabilir. LGBT'ci olabilir."