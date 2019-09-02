Alparslan Kuytul hakkında kritik tarih belli oldu Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un "suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla yargılandığı davanın 4. duruşması 6 Eylül Cuma günü yapılacak.

19 aydır büyük bir hukuksuzlukla Bolu F Tipi cezaevinde tutulan Alparslan Kuytul'un "suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla yargılandığı mahkemenin 4. duruşması 6 Eylül'de gerçekleşecek. İlk duruşmasında tahliye edilmişti Mahkemenin ilk duruşması Adana 4.Ağır Ceza mahkemesinde 22 Ocak tarihinde görülmüştü. 3 gün süren mahkeme sonrası ise Alparslan Kuytul ve Furkan Vakfı Başkanı Ali Alagöz tahliye edilerek serbest kalmışlardı. Mahkeme heyetinin verdiği tahliye kararı, duruşma savcısının bir üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu saatler içinde bozularak, tutuklama kararı çıkarılmıştı. 2. duruşma 10 Mayıs'ta görüldü Hakkında tekrar tutuklama kararı verilen mahkemenin 2. duruşması ise 10 Mayıs Perşembe günü Adana Merkez Adliyesinde görüldü. Mahkemeden erteleme kararı çıktı. Alparslan Kuytul'un, delil yetersizliği sebebiyle tutukluluğunun devamına karar verilerek mahkeme 22 Ağustos 2019 tarihine ertelenmişti. 3. duruşma 22 Ağustos'ta görüldü 22 Ağustos 'ta Adana Merkez Adliyesinde 3. duruşması nöbetçi mahkemede gerçekleşti. Atanan hakimin dosyaya vakıf olmaması sebebiyle mahkeme 6 Eylül tarihine ertelendi. 4. duruşma 6 Eylül’de görülecek 2 hafta sonrasına ertelenen mahkemeye sayılı günler kaldı.

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