Alparslan Kuytul FETÖ'cülerle saf tutup iktidarı hedef aldı! Artık Sedat Peker'i de destekliyor

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İsviçre'nin Cenevre Kenti'nde "Türkiye Tribunal Mahkemesi" kurularak, FETÖ ve PKK'lı teröristler tanık olarak dinlendi. Sembolik olduğu öne sürülen mahkemede, FETÖ'cülerle, PKK'lıların işkenceye maruz kaldığı iddia edildi. Mahkeme, Türkiye'de yaşananların, Lahey Mahkemesi'ne taşınması gerektiği kararını açıkladı.

Haddi aşan İsviçre'yi savundu!

Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul, İsviçre'nin bu haddi aşan eylemi üzerinden AK Parti iktidarını hedef aldı. Konuşmasında firari mafya elebaşısı Sedat Peker'i de savunan Kuytul, utanmadı, PKK'lı ve FETÖ'cü teröristlere destek veren İsviçre ile saf tuttu. Kuytul, "Orada kurulan temsili mahkemenin Türkiye için bir ayıp olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sedat Peker seviciliğine de başladı

Alparslan Kuytul, firari mafya elebaşısı Sedat Peker'e de destek vererek, "Türk devleti her şeyi duymazdan gelmeyi marifet zannediyor. Sedat Peker konuşuyor duymazdan geliyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye’yi tazminat ödemeye mahkûm ediyor, duymazdan geliyorlar. Hâlbuki AİHM Türk mahkemelerinin üzerindedir. Türkiye bunu imzalamıştır ve kabul etmiştir. AİHM kararlarını kabul etmiyorlar, kulaklarını tıkıyorlar." ifadelerini kullandı.

AK Parti iktidarını işkenceci olmakla suçlayan Kuytul, yargının da iktidar tarafından yönetildiğini öne sürerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İsviçreli yetkililer, 'Türkiye’nin resmi makamları taktığı yok, kimseyi dinledikleri yok, Türkiye’de yaşanan işkence olaylarını dünyaya duyuralım' diye düşünmüş. Türkiye git gide işkenceci bir ülke olarak tanınmaya başladı. Bu ülkede istediğin kadar yargı reformu yap. Hepsi yalan dolan. Siyah gözlüklüler var oldukça, hakime telefon edenler var oldukça bu ülkede adalet olmaz. Kanun ne olursa olsun, hakim o telefonu kaldırdığı zaman titriyor. Gerekirse hakime küfrediyor. o güçler var oldukça bu ülkede adalet olmaz. Ve daha çok toplatılar yapılır, Türkiye mahkemeye çekilir."