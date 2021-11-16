Alparslan Büyük Selçuklu'ya sürpriz transfer

Başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in paylaştığı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi pazartesi akşamlarına hızlı bir giriş yaptı.

Barış Arduç'un Sultan Alparslan'ı oynadığı, Fahriye Evcen'in ise Akça Hatun'a hayat verdiği Emre Konuk'un hem yapımcılığını, hem de senaristliğini üstlendiği Alparslan: Büyük Selçuklu dizisini Sedat İnci yönetiyor.

Beğeni toplayan dizinin kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu. Menajerimi Ara dizisinde Bekir karakterini oynayan Bedir Bedir, Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 4. bölümünde ekibe dahil olacak. Bedir Bedir dizide Selçuklu Şehzadesi Human karakterini oynayacak.