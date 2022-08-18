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Medya Alparslan Büyük Selçuklu'da flaş ayrılık!
Medya

Alparslan Büyük Selçuklu'da flaş ayrılık!

Şimdilerde baba olacak olmanın heyecanını yaşayan yakışıklı oyuncu Barış Arduç'un başrolünde yer aldığı TRT1'de ekrana getirilen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yeni sezonda yaşanacak olan ayrılık şok etkisi yaratacak. Alparslan Büyük Selçuklu dizisine Tuğrul Bey karakterine hayat veren Barış Bağcı veda etti. Yaşanan ayrılık dizinin hayranlarını üzdü.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 16:58:00 -
Alparslan Büyük Selçuklu'da flaş ayrılık!

Şimdilerde baba olacak olmanın heyecanını yaşayan yakışıklı oyuncu Barış Arduç'un başrolünde yer aldığı TRT1'de ekrana getirilen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yeni sezonda yaşanacak olan ayrılık şok etkisi yaratacak. Alparslan Büyük Selçuklu dizisine Tuğrul Bey karakterine hayat veren Barış Bağcı veda etti. Yaşanan ayrılık dizinin hayranlarını üzdü.

Barış Arduç, Erdinç Gülener ve Mehmet Özgür gibi isimlerin başrollerini paylaştığı TRT1 ekranlarının sevilen yapımlarından olan Alparslan Büyük Selçuklu, izleyenleri ekran başına kilitliyor.

Barış Arduç'un dijital dizi projesi "Kulüp"ün çekimleri nedeniyle sezon finalinin hemen ardından ekip 2 bölüm daha çekmiş ve yeni yayın dönemine hazırlık yapmıştı. Yeni sezon tanıtımı ilk yayınlanan dizi de olan projeye Serhat Tutumluer, Kayra Zabçı, Bora Cengiz, Umut Karadağ ve Öykü Gürman katılmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisinde yeni sezonda flaş bir ayrılık yaşanacak. Rekortmen dizide Tuğrul Bey karakterine hayat veren Barış Bağcı projeye veda etti. Başarılı oyuncu şu günlerde yeni gelen projeleri değerlendiriyor. Konya Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Bağcı, ayrıca son yıllarda Diriliş, Çember ve Masumlar Apartmanı'nda rol almıştı.

 

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