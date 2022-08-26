Aloe vera suyu nasıl hazırlanır? Aloe vera detoks suyu faydaları

Aloe vera bitkisi dünyanın her yerinde fazlaca popülerdir. Aloe vera şifalı bir bitkidir ve hem sağlık hem de güzellik alanında tedavi edici özelliği vardır. Bu bitki mineral, aminoasit ve fitosterol yönünden zengindir ve birçok hastalığın önüne geçer.

Aloe Veranın Faydaları

Birden fazla şifalı kullanıma sahip olan aloe veranın faydaları hepimizi çok şaşırtacak.

Tannin, zamk, yağ, oleik ve linoleik ve aminoasit bakımından zengindir.

Deri hücrelerimizi yenileyici etkisi vardır.

Sindirim sistemine etkisi vardır.

Vücuda detoks etkisi gösterir.

İç dokuların yenilebilir olduğuna teşvik eder.

Virüslere, bakterilere ve mantarlara karşı savaş gösterir.

Ağrı kesici özelliği vardır.

Bağışıklık sisteminde önemli rol oynar.

Güçlü bir iltihap sökücüdür.

Aloe Vera Suyunun Yan Etkileri

Bize iyi gelen ve güçlendiren özelliklerini yazdık. Peki hiç yok mu yan etkisi diyorsanız tabi ki aloe vera suyunun yan etkileri var. Gelin onlara da bakalım.

Sıvı dengesizliği yaratır.

Bağırsak krampları olabilir.

Chron’s Hastalığı, bağırsak hastalığı, apandist iltihabı veya kolit gibi hastalıkları olanlarda olumsuz etki yaratabilir. En önemlisi ilk başta doktora gitmek ve sonra aloe vera kullanmaktır.

Aloe Vera Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Sağlığımız için önemli rollerde etki sahibi olduğunu söyledik. Aloe vera hangi hastalıklara iyi gelir diyor iseniz buyrun hep birlikte bakalım.

Aloe veranın laksatif bir etkisi vardır ve kabızlıkla savaşabilir. Aç karnınıza bir bardak aloe vera suyunu içmeniz hazmı ve bağırsak hareketlerini kolaylaştırır. Bağırsak ve ülser düzenleyici gibi etkisi de vardır ve mide bağırsak sorunlarıyla da savaşır. Antioksidan ve diğer temel besin maddeleri açısından zengindir ve bu yüzden de bağışıklık sistemini güçlendirir. Kandaki şeker seviyelerini dengeleyen bir gıda takviyesi olarak kullanılabilir. Fakat diyabet rahatsızlıklarınız var ise ilk önce doktorunuza danışmalısınız.

Aloe Vera Suyu Nasıl Hazırlanır?

Yararlı oluşundan, yan etkilerinden bahsettik peki aloe vera suyu nasıl hazırlanır?

Aloe vera bitkisi (1 yaprak)

Bıçak

Kase

Blender

3 bardak su

Bitkinin kenarlarını kesmekle başlayın ve içinde bulunan jeli bir kaşık yardımı ile dışarı çıkartın. Kasenin içine yerleştirin ve jelden iki yemek kaşığı alın, blenderin içine koyun ve suyu ekleyerek düşük ayarda karıştırın. Oluşan suyunuzu bardağın içine koyun. Limon veya zencefile tatlandırın.