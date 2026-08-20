  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Heykellerle şehirlerin ruhu işgal ediliyor! CHP'de bir istifa daha! O belediye başkanı da partiden ayrıldı Aynı evde iki ayrı yardım çığlığı! Kaçak general yakalanıp teslim edildi! Ağır suçlardan yargılanacak PKK'nın teslim edeceği silahların akıbeti belli oldu! Türkiye’nin ihmal edilen beka meselesi: Genç kuşağın yüzde 40’ı evliliği düşünmüyor! Yunanistan’ı korku sardı! ABD bölgeden çekiliyor telaşı: Türkiye güçlenecek Petrol devi Rusya'da akaryakıt krizi! İthalat başladı, yakıt standardı düşürüldü Trump’tan İran’a karşı ‘ekonomik savaş’ ilanı: Destek veren ülkeleri de tehdit etti İsrail artık gizlemiyor! 'Hedefimiz Türkiye'
Gündem Alo 199'da görüntülü destek: Engelli vatandaşlar için dijital kolaylık
Gündem

Alo 199'da görüntülü destek: Engelli vatandaşlar için dijital kolaylık

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Alo 199'da görüntülü destek: Engelli vatandaşlar için dijital kolaylık

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ALO 199 Çağrı Merkezi'nde işitme ve konuşma engelli vatandaşlar için görüntülü görüşme hizmetini devreye soktu.

Kurulduğu 2014 yılından bu yana 70 milyondan fazla çağrıya yanıt veren ve 7/24 esasına göre hizmet sunan ALO 199 Çağrı Merkezi, engelsiz iletişim hamlesini başlattı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde başlatılan yeni sistemle birlikte, işitme ve konuşma engelli bireyler işlemlerini işaret dili bilen çağrı merkezi temsilcileriyle görüntülü bağlanarak doğrudan gerçekleştirebilecek.

2014 yılından bu yana 70 milyondan fazla çağrıyı yanıtlayan ALO 199, kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi ve adres işlemlerinde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermeyi sürdürüyor.

Erişilebilirliği artırmak amacıyla başlatılan yeni uygulamada, işitme ve konuşma engelli vatandaşlar için işaret dili bilen çağrı merkezi personeli görevlendirildi.

Vatandaşlar, görüntülü bağlanarak randevu ve bilgi alma işlemlerini doğrudan işaret diliyle gerçekleştirebilecek.

Yapay zeka teknolojisi ise sistemin arka planındaki analiz süreçlerinde kullanılıyor. Temsilcilerle yapılan görüşmeler ve görüşme sonrası uygulanan memnuniyet anketleri, yapay zeka araçlarıyla incelenerek hizmet süreçleri optimize ediliyor.

ILO yapay zekaya dikkat çekti: Küresel genç işsizliği artıyor
ILO yapay zekaya dikkat çekti: Küresel genç işsizliği artıyor

Teknoloji

ILO yapay zekaya dikkat çekti: Küresel genç işsizliği artıyor

Yapay zekanın tavsiyesine uyguladı, 25 dönümlük tarlası kurudu!
Yapay zekanın tavsiyesine uyguladı, 25 dönümlük tarlası kurudu!

Teknoloji

Yapay zekanın tavsiyesine uyguladı, 25 dönümlük tarlası kurudu!

Yapay Zekâ Çocuğu Tehdit Etti!
Yapay Zekâ Çocuğu Tehdit Etti!

Teknoloji

Yapay Zekâ Çocuğu Tehdit Etti!

Yapay zeka gol kralını şimdiden belirledi bile… Bakın 25 golle kral olan isim kim?
Yapay zeka gol kralını şimdiden belirledi bile… Bakın 25 golle kral olan isim kim?

Spor

Yapay zeka gol kralını şimdiden belirledi bile… Bakın 25 golle kral olan isim kim?

Netanyahu "yeni savaş cephesi" demişti… İsrail'den sinsi yapay zeka hamlesi
Netanyahu “yeni savaş cephesi” demişti… İsrail'den sinsi yapay zeka hamlesi

Dünya

Netanyahu “yeni savaş cephesi” demişti… İsrail'den sinsi yapay zeka hamlesi

Türkiye’nin yapay zeka eylem planı açıklandı! Ekonomik hedef 1 trilyon lira
Türkiye’nin yapay zeka eylem planı açıklandı! Ekonomik hedef 1 trilyon lira

Teknoloji

Türkiye’nin yapay zeka eylem planı açıklandı! Ekonomik hedef 1 trilyon lira

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bunlar gerçekten zıvanadan çıkmış! Alparslan Kuytul’u götürmesinler diye yandaşlarının yaptıklarına bakın
Gündem

Bunlar gerçekten zıvanadan çıkmış! Alparslan Kuytul’u götürmesinler diye yandaşlarının yaptıklarına bakın

Adana'da Furkan Vakfı'na düzenlenen operasyonda Kurucu Başkan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı. Gözaltı sırasında polis..
Kuytul operasyonu bir inanç grubuna ya da eleştiriye yönelik değil! Hem yandaşlarını ezmiş hem kara para yemiş
Gündem

Kuytul operasyonu bir inanç grubuna ya da eleştiriye yönelik değil! Hem yandaşlarını ezmiş hem kara para yemiş

Kamuoyunda “Kuytulcular” olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli hakkında adli işlem b..
Alparslan Kuytul neden gözaltına alındı?! Bakan Gürlek operasyonun sebebini açıkladı
Gündem

Alparslan Kuytul neden gözaltına alındı?! Bakan Gürlek operasyonun sebebini açıkladı

Furkan Vakfı'na operasyon düzenlendi. Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil olmak üzere çok sayıda kişi göz..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23