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Dünya Hızlı tren ot temizleyen işçilere çarptı: 4 ölü
Dünya

Hızlı tren ot temizleyen işçilere çarptı: 4 ölü

Yeniakit Publisher
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Hızlı tren ot temizleyen işçilere çarptı: 4 ölü

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeyindeki Tochigi bölgesinde tren istasyonunda ot temizleyen işçilere hızlı tren çarptı. 4 işçi hayatını kaybetti.

Kyodo ajansının haberine göre, Tokyo'nun Tochigi bölgesindeki tren istasyonunda ot temizleme çalışması yapan işçilere hızlı tren çarptı.

Yetkililer, olay yerinde bulunan 7 işçiden 3'ünün trenin altında sıkıştığını, bir işçinin ise çarpışmanın ardından peronda yaralı halde bulunduğunu belirtti.

Hastaneye kaldırılan 4 işçinin hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer, kazada tren mürettebatı ve yolculardan yaralanan olmadığını ifade etti.

 

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