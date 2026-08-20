Bir kez gelen her yaz yeniden dönüyor! Şehir sıcağından kaçan buraya geliyor

Gülşah Kuzgun da "Ben aslında Artvinliyim. Babam burada doğmuş, büyümüş ama yıllardır nasip olmamıştı buralara gelmek. Hatay'da yaşıyoruz, bu yaz fırsat bulunca Artvin'e geldik. Buraları görelim, dağ bayır gezelim istedik. Bu güzel manzaranın tadını çıkarıyoruz" diye konuştu. Yaz aylarında yaylalarda serinlediğini söyleyen Recep Yılmaz ise İzmir'den geldik. Yaz aylarında burada tatil yapıyoruz. Oldukça serin ve güzel havalar var. Yeşillik, dereler ve ormanlarıyla çok hoş bir tatil yeri" dedi. Sadık Atay da "Ben bu köye damat geldim ama bu köyden kopamıyorum. Çok güzel bir köy, her sene fırsat buldukça ziyaret ediyoruz. Doğası, manzarası özellikle de cağ kebabıyla da bayağı bir albenisi var. Özellikle Kaçkar Dağı'nın zirvesi üzerindeki geçiş yolu bu köyü daha da cazip kılıyor" diye konuştu.