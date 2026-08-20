Trump’tan İran’a karşı ‘ekonomik savaş’ ilanı: Destek veren ülkeleri de tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik baskıyı daha da artıracak yeni ekonomik yaptırım kararlarını duyurdu. Truth Social hesabından açıklamalarda bulunan Trump, Washington yönetiminin İran’ı ekonomik ve finansal açıdan tecrit etmeyi hedefleyen benzeri görülmemiş bir operasyon başlattığını söyledi.

Trump, İran’a ABD ile anlaşması için büyük bir fırsat sunduğunu savunarak, Tahran yönetiminin bunu değerlendirmediğini öne sürdü.

Trump, “İran’a yönelik şimdiye kadar herhangi bir ülkeye karşı yürütülmüş en ezici ekonomik yaptırım operasyonunu duyuruyorum. Bu, benzeri görülmemiş ölçekte bir ekonomik savaş ve tecrit olacak” ifadelerini kullandı.

İran’la ticaret yapan ülkelere açık tehdit

Trump’ın açıklamasında en dikkat çekici bölüm ise yaptırımların yalnızca İran’la sınırlı kalmayacağı mesajı oldu.

İran’ın ekonomik olarak ayakta kalmasına yardımcı olduğunu düşündüğü ülkeleri hedef alan Trump, finans kuruluşlarından havalimanlarına ve devlet kurumlarına kadar geniş bir alanı işaret etti.

Trump, “Bugün ayrıca, finans kuruluşlarının, işletmelerinin, havalimanlarının veya devlet kurumlarının İran'a herhangi bir şekilde can simidi olmasına izin veren ülkelerin de korkunç ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını duyuruyorum” dedi.

Bu açıklamayla Washington yönetimi, yalnızca İran ekonomisini değil, Tahran ile ekonomik ilişkilerini devam ettiren üçüncü ülkeleri de yaptırım tehdidiyle karşı karşıya bırakmış oldu.

Petrol, para transferi ve gemiciliği hedef aldı

Trump, İran’ın dış dünyayla ekonomik bağlantılarının kesilmesini istedi.

İran’la gerçekleştirilen petrol ticareti, para takası ve nakit transferlerinin durdurulması çağrısında bulunan ABD Başkanı; döviz büroları, gemicilik şirketleri ve paravan şirketler üzerinden yürütülen işlemleri de doğrudan hedef gösterdi.

Söz konusu faaliyetlerin “derhal durdurulması” gerektiğini belirten Trump, bu işlemleri gerçekleştiren kişi ve kurumların kim olduklarının bilindiğini öne sürdü.

Müttefiklerine çağrı: ABD’nin yanında durun

Trump, yeni yaptırım hamlesini İran’a karşı mücadelede bir “dönüm noktası” olarak nitelendirdi.

ABD'nin müttefiklerinden de yaptırımlara tam destek isteyen Trump, “İran’ı tecrit etmek ve oluşturdukları tehdidi ortadan kaldırmak için tüm müttefiklerimizin ABD'nin yanında durmasına ihtiyacımız var” açıklamasında bulundu.

İran’ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde yok edildiğini ve ekonomisinin ağır durumda olduğunu savunan Trump, Tahran yönetiminin köşeye sıkıştığını ileri sürdü.

Trump, “Bu manyaklar köşeye sıkışmış durumda ve bu tarihi önlemler İran’ı ve dünya çapındaki terör yayma kabiliyetlerini felç edecek” ifadelerini kullandı.

Trump: İran asla nükleer silaha sahip olmayacak

ABD Başkanı açıklamasının sonunda İran'ın nükleer programına ilişkin Washington'ın tutumunu da yineledi.

Trump, “İran asla nükleer silah sahibi olmayacak” diyerek Tahran üzerindeki askeri, siyasi ve ekonomik baskının sürdürüleceğinin mesajını verdi.

Trump’ın üçüncü ülkeleri de doğrudan ekonomik yaptırımla tehdit eden açıklaması, Washington-Tahran geriliminde ekonomik cephenin daha da genişleyeceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.