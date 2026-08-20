Teknolojik eksiklik olarak akıllardaydı! Markaların dondurucuya ışık koymama sebebi şoke etti

Gecenin bir yarısı atıştırmalık bir şeyler aramak için buzdolabının kapağını açtığınızda her yer aydınlanırken, dondurucu bölmesinin karanlıkta kalması hiç dikkatinizi çekti mi? Yıllardır teknolojik bir eksiklik veya basit bir unutkanlık sandığımız bu durumun arkasında meğer dev markaların uyguladığı akılalmaz bir strateji yatıyormuş.