Teknolojik eksiklik olarak akıllardaydı! Markaların dondurucuya ışık koymama sebebi şoke etti
Markaların dondurucuya ışık koymama sebebi şoke edecek hepimizi...
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Markaların dondurucuya ışık koymama sebebi şoke edecek hepimizi...
Gecenin bir yarısı atıştırmalık bir şeyler aramak için buzdolabının kapağını açtığınızda her yer aydınlanırken, dondurucu bölmesinin karanlıkta kalması hiç dikkatinizi çekti mi? Yıllardır teknolojik bir eksiklik veya basit bir unutkanlık sandığımız bu durumun arkasında meğer dev markaların uyguladığı akılalmaz bir strateji yatıyormuş.
Mutfakta her gün defalarca kullandığımız buzdolaplarının dondurucu kısmında neden ampul bulunmadığı uzun süredir merak konusuydu.
Beyaz eşya üreticilerinin seri üretimde uyguladığı bu yöntem, ne bir yetersizlik ne de rastgele yapılmış bir tercih.
ABD'li ekonomi profesörü Robert H. Frank'in ortaya koyduğu verilere göre durum tamamen "Maliyet-Fayda Analizi" ilkelerine dayanıyor.
Bir buzdolabı ile dondurucuya otomatik ampul düzeneği yerleştirmenin üreticiye olan maliyeti birebir aynı. Ancak tüketicilerin kullanım alışkanlıkları işin rengini değiştiriyor.
Gün içinde acıktığımızda, içecek veya atıştırmalık aradığımızda buzdolabının soğutucu kapağını defalarca ve rastgele açıyoruz.
Bu noktada ampulün sağladığı fayda son derece yüksek oluyor. Ancak dondurucu bölmesi son derece planlı kullanılıyor; ne alınacağı önceden bilinerek hızlıca açılıp kapatılıyor. Dondurucu kapağının son derece seyrek açılması nedeniyle, buraya konulacak ekstra bir ışık düzeneğinin maliyeti, sağladığı faydanın önüne geçiyor.
Beyaz eşya devleri de milyonlarca adetlik seri üretimlerde fiyata yansıyacak bu ekstra maliyeti en baştan eleyerek tasarruf etmeyi tercih ediyor.
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