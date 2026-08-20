Teröristbaşından Özgür Özel'e mesaj: “Demokrasinin yolu Silivri'den değil, İmralı'dan geçer”

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı heyetiyle yaptığı görüşmeye ilişkin dikkat çeken ayrıntılar gündeme geldi.

Medyascope'tan Ruşen Çakır'ın aktardığına göre 1 Ağustos'ta gerçekleşen görüşmede heyet, Özgür Özel'in “çerçeve yasa” konusundaki yaklaşımını Öcalan'a iletti.

Heyet, Özel'in sürece destek verdiğini, Kürt meselesini stratejik bir konu olarak gördüğünü ancak öncelikle çıkarılacak yasayı görmek istediğini aktardı.

Öcalan'dan Özgür Özel'e özel mesaj

Bunun üzerine Öcalan'ın Özgür Özel'e “özel selam” gönderdiği ve Meclis'teki çalışmalara katılım konusunda mesaj verdiği belirtildi.

Öcalan'ın şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

“Özgür Bey'e özel selamlar. Bir yetkilisi Meclis İzleme Kurulu'na katılmalı. Ben bu kurulu CHP için dayattım.”

Öcalan devamında, “Acaba bizi mi tasfiye ediyorlar, Cumhur İttifakı ile birleştiler, bizi mi yok edecekler?” şeklindeki tartışmalara değinerek sürecin AK Parti ile değil devletle yürütüldüğünü savundu.

“AKP'lilerle değil, devletle tartışıyoruz”

Öcalan'ın görüşmede kullandığı ifadeler şöyle aktarıldı:

“Her gün hukuk ve demokrasi diyorlar ya. Bunun yolu bu çalışmadan geçer. Biz AKP'lilerle değil, devletle demokratik hukuk çözümünü tartışıyoruz.”

Öcalan, Özgür Özel'e yönelik mesajında hukuk ve demokrasi kanalının açılmasının “son şans” olduğunu ileri sürdü.

Ardından görüşmenin en dikkat çekici sözlerini kullandı:

“Demokrasinin yolu Silivri'den değil, İmralı'dan geçer.”

Siyasi yapılanmada değişiklik mesajı

Görüşmede yalnızca Meclis'teki süreç değil, yasal düzenlemelerin ardından Kürt siyasi hareketinin geleceğine ilişkin planlar da konuşuldu.

Öcalan, yasanın çıkması halinde mevcut örgütsel formatın değişmek zorunda kalacağını söyledi.

HDP'nin kuruluş sürecine değinen Öcalan, 2013'te açılan diyalog sürecinin HDP'yi ortaya çıkardığını belirterek yeni dönemin örgütsel yapı ve ideolojik programın yeniden ele alınmasını gerektirdiğini ifade etti.

“Tüm hareket planlarımızı yasayla uyumlu hale getireceğiz”

Öcalan'ın şu sözleri aktarıldı:

“Yasa çıkarsa tüm örgüt formatımız değişmek zorunda. HDP kurulduğunda böyle bir durum yoktu, bu akla bile gelmiyordu. 2013 yılında bir diyalog kapısı açıldı ve bu HDP'yi doğurdu.”

Yasanın ardından siyasi çalışmaların da yeni duruma göre düzenleneceğini belirten Öcalan, “Yasadan sonra tüm hareket planlarımızı, siyasi çalışmalarımızı yasayla uyarlı hale getirmek için görüşmeler yapacağız” dedi.

Yeni hareketin adını da açıkladı

Öcalan, yeni dönemde organize etmeyi düşündüğü yapıya ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.

“Benim şimdi organize edeceğim hareket, Demokratik Toplum ve Cumhuriyet hareketidir” diyen Öcalan, geçmişteki bağımsızlıkçı çizgiden uzaklaşıldığını savundu.

Öcalan, “Eskiden bağımsızlıkçıydık. Artık siz engelleseniz bile cumhuriyetçi olacağız” ifadelerini kullandı.

Görüşmeden aktarılan sözler, Terörsüz Türkiye sürecinde hem Meclis'teki siyasi tartışmalar hem de PKK ve bağlantılı siyasi yapılanmaların geleceğine ilişkin yeni bir tartışmanın kapısını açtı.