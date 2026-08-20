Eski oldu ve artık gidiyor... Beşiktaş vedaya hazırlanıyor: Yeni takımı belli oldu
Beşiktaş yeni bir ayrılığa hazırlanıyor. Monza, Beşiktaş'tan Felix Uduokhai'nin transferi için son aşamaya geldi.
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Beşiktaş yeni bir ayrılığa hazırlanıyor. Monza, Beşiktaş'tan Felix Uduokhai'nin transferi için son aşamaya geldi.
Vincenzo Italiano yönetiminde yeni sezona güzel bir başlangıç yapan Beşiktaş hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da adından söz ettirmeye başladı. Bir yandan transfer hazırlıklarını da devam ettiren siyah-beyazlılarda yeni bir ayrılık yaşanacak.
Beşiktaş'ın Alman savunma oyuncusu Felix Uduokhai, Avrupa kupaları için UEFA'ya bildirilen listede yer almadı. Takımdan ayrılması kesinleşen oyuncu için Monza kulübü devrede. SportMediaset'in haberine göre, Monza, Beşiktaş'tan Felix Uduokhai'nin transferi için artık son aşamada.
Transferin kısa süre içerisinde bitirilmesi bekleniyor. Beşiktaş'ta ayrılık için resmi yine kısa süre içerisinde açıklama gelecek.
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