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Meyve preparatları kullanılabiliyor: Uzmanı uyardı! Dondurma alırken bu detaya dikkat... Eski oldu ve artık gidiyor... Beşiktaş vedaya hazırlanıyor: Yeni takımı belli oldu Eski Tümgeneral Gagan Deep Bakshi yürek yedi: Türk donanmasını paramparça edeceğiz O da kapıya doğru ilerliyor artık... Batrakov tüm dengeleri bozdu! Nhaga bunu beklemiyordu Bir kez gelen her yaz yeniden dönüyor! Şehir sıcağından kaçan buraya geliyor Teknolojik eksiklik olarak akıllardaydı! Markaların dondurucuya ışık koymama sebebi şoke etti Galatasaray'ın 10 numara mevkii paramparça! Bir türlü beklenen patlama gelmiyor ki... Tüm iş artık yönetimde: Jonathan David yine Aslan'ın kapısını çaldı: Karar değişmedi Tesisatçıdan önce bunu deneyin: Mutfak lavabosundaki inatçı tıkanıklığı söküp atan yöntem! Selçuk Bayraktar '4 gün boyunca sürecek' dedi: Tüm Türkiye'yi davet etti
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Eski oldu ve artık gidiyor... Beşiktaş vedaya hazırlanıyor: Yeni takımı belli oldu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Eski oldu ve artık gidiyor... Beşiktaş vedaya hazırlanıyor: Yeni takımı belli oldu

Beşiktaş yeni bir ayrılığa hazırlanıyor. Monza, Beşiktaş'tan Felix Uduokhai'nin transferi için son aşamaya geldi.

#1
Foto - Eski oldu ve artık gidiyor... Beşiktaş vedaya hazırlanıyor: Yeni takımı belli oldu

Vincenzo Italiano yönetiminde yeni sezona güzel bir başlangıç yapan Beşiktaş hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da adından söz ettirmeye başladı. Bir yandan transfer hazırlıklarını da devam ettiren siyah-beyazlılarda yeni bir ayrılık yaşanacak.

#2
Foto - Eski oldu ve artık gidiyor... Beşiktaş vedaya hazırlanıyor: Yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın Alman savunma oyuncusu Felix Uduokhai, Avrupa kupaları için UEFA'ya bildirilen listede yer almadı. Takımdan ayrılması kesinleşen oyuncu için Monza kulübü devrede. SportMediaset'in haberine göre, Monza, Beşiktaş'tan Felix Uduokhai'nin transferi için artık son aşamada.

#3
Foto - Eski oldu ve artık gidiyor... Beşiktaş vedaya hazırlanıyor: Yeni takımı belli oldu

Transferin kısa süre içerisinde bitirilmesi bekleniyor. Beşiktaş'ta ayrılık için resmi yine kısa süre içerisinde açıklama gelecek.

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