Petrol devi Rusya'da akaryakıt krizi! İthalat başladı, yakıt standardı düşürüldü

Rusya’da akaryakıt piyasasında yaşanan arz sıkıntısı hükümeti yeni önlemler almaya yöneltti. Ülkenin bazı bölgelerinde benzine erişimin zorlaşmasının ardından iç piyasaya ilave yakıt sağlanması için ithalat başlatıldı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, devlet kanalı Vesti’ye yaptığı açıklamada hükümetin akaryakıt arzını artırmaya yönelik düzenlemeleri devreye aldığını bildirdi.

Novak, “Şu anda ithalat başladı” diyerek Rusya'nın iç piyasadaki sıkıntıyı dışarıdan yakıt alarak hafifletmeye çalıştığını açıkladı.

Daha düşük standartlı yakıta izin

Moskova yönetiminin attığı dikkat çekici adımlardan biri de yakıt standartlarında oldu.

Novak, Euro-2, Euro-3 ve Euro-4 standartlarındaki yakıtların üretilebilmesi için gerekli düzenlemelerin kabul edildiğini söyledi.

Böylece piyasaya daha fazla ürün sunulabilmesi amacıyla daha düşük standartlı yakıtların üretiminin önü açıldı.

Akaryakıt talebi yüzde 20-30 arttı

Rusya’da üretimin iç piyasanın ihtiyacını karşılayabilecek seviyede olduğunu savunan Novak, yaşanan sıkıntının nedenlerinden biri olarak tüketimdeki hızlı yükselişi gösterdi.

Novak, akaryakıt talebinin yaklaşık yüzde 20 ila 30 arttığını belirtti.

Piyasadaki durumun yeniden zorlaştığını kabul eden Novak, hükümetin gelişmeleri petrol şirketleri ve bölgesel yönetimlerle birlikte günlük olarak takip ettiğini söyledi.

Ukrayna'nın İHA saldırıları rafinerileri vurdu

Rusya'nın akaryakıt arzında yaşadığı sıkıntıda rafinerilerdeki üretim kayıpları da önemli rol oynuyor.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları nedeniyle çok sayıda tesisin bakıma alınması, ülkenin rafinaj kapasitesi üzerinde baskı oluşturdu.

Bazı bölgelerde akaryakıt satışlarına yönelik kısıtlamalar uygulanırken, geçen ay nispeten hafifleyen sıkıntının yeniden derinleştiği belirtiliyor.

Moskova ihracatı da durdurmuştu

Rus hükümeti daha önce iç piyasadaki akaryakıt arzını koruyabilmek amacıyla benzin ve dizel yakıt ihracatını yasaklamıştı.

İhracat kısıtlamalarının ardından şimdi de ithalatın devreye sokulması, Rusya'nın akaryakıt piyasasında yaşanan arz sorununu çözmek için aldığı tedbirlerin kapsamını genişlettiğini gösterdi.

Novak, bazı rafinerilerde devam eden bakım çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanmasını beklediklerini belirterek, tesislerin yeniden devreye girmesiyle piyasadaki durumun iyileşeceğini söyledi.