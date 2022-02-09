Almanya'nın ihracatı arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Almanya'nın geçen yılın aralık ayı ve 2021 yılına ilişkin geçici dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellik ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat geçen yıl 1 trilyon 375,5 milyar avro, ithalat ise 1 trilyon 202,2 milyar avro oldu. Ülkenin dış ticaret fazlası ise 173,3 milyar avro seviyesinde gerçekleşerek, düşüşünü beşinci yıla taşıdı.

Ülkenin, 2021’de bir önceki yıla göre, mevsimsellik ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı Kovid-19 salgınını ilk yılı olan 2020'ye göre yüzde 14, ithalatı ise yüzde 17,1 arttı.

Destatis, ihracatın Kovid-19 krizi öncesi 2019 seviyesinin yüzde 3,6, ithalatın ise yüzde 8,9 üzerinde olduğunu vurguladı.

En fazla ithalat Çin'den

Almanya'nın geçen yıl yaptığı ihracatın 747,3 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine olurken, ithalatın 638,4 milyar avroluk kısmı AB’den gerçekleştirildi. 2020’ye göre AB ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 17,6 ve ithalatta yüzde 16,8 artış oldu.

AB dışında kalan ülkelere 628,1 milyar avroluk ihracat, 563,7 milyar avroluk ithalat gerçekleştirildi. Ülkenin bu kategorideki ihracatı 2020’ye kıyasla yüzde 10, ithalatı yüzde 14 arttı.

Özellikle ABD'den "Alman Malı" ürünlere olan talep geçen yıl yükseldi. Dünyanın en büyük ekonomisine yapılan ihracat yüzde 18,0 artarak 122,1 milyar avroya ulaştı.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin’e yapılan ihracat yüzde 8,1 artarak 103,6 milyar avroya, Fransa'ya yapılan ihracat ise yüzde 12,6 artarak 102,3 milyar avro olarak gerçekleşti.

2021'de en çok ithalat Çin’den yapıldı. Çin’den bir önceki yıla göre yüzde 20,8 artışla 141,7 milyar avro değerinde mal ithal edildi.

Almanya’nın Türkiye’ye ihracatı 2021’de yüzde 1,4 azalarak 21 milyar 315 milyon avro oldu. Aynı dönemde Almanya’nın Türkiye’den ithalatı yüzde 19,2 artarak 18 milyar 538 milyon avro oldu.

Almanya'nın cari işlemler fazlası 2021'de 247,4 milyar avroya yükseldi

Ülkede, mevsimsellik ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat Aralık 2021’de 120,3 milyar avro, ithalat 113,5 milyar avro oldu. Mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, aralıkta kasım ayına göre 0,9 ve ithalat da yüzde 4,7 artış kaydetti. Almanya'nın cari işlemler fazlası 2021 yılında 2020’ye göre 13 milyar avro artarak 247,4 milyar avroya yükseldi.

Sanayi şirketlerinin sipariş defterleri dolu

İhracata bağımlı Alman sanayisi, bu yıl malzeme kıtlığı nedeniyle sipariş defterleri rekor seviyede bulunuyor. Analistler, yarı iletken ve ham madde gibi önemli ön ürünlerin tedarikine ilişkin darboğazın bu yıl gevşemesini beklerken, Alman sanayi şirketlerinin sipariş defterlerinin dolu olmasının daha fazla ihracat büyümesi için iyi bir temel oluşturduğunu belirtiyor.

Analistler, Alman ihracatında bu yıl yaşanacak artışın ne kadar güçlü olacağının Kovid-19’un Omicron varyantının gelişimine ve tedarik zincirlerindeki gevşemeye bağlı olduğunu da belirtti.