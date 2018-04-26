Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Almanya'dan skandal karar! Ramazan etkinliğini iptal etti

Almanya'nın Dortmund kentinde bu yıl 7. kez düzenlenmesi planlanan "Festi Ramazan" şenliği için kiralanan alanın sözleşmesi ilçe meclisi tarafından iptal edildi.

26 Nisan 2018 Perşembe 10:27
Almanya'dan skandal karar! Ramazan etkinliğini iptal etti

Ramazan boyunca süren etkinliğin yapılmasını istemeyen 90 kişinin imza toplayıp "Dortmund Ost" ilçe meclisine iletmesi sonucu, mecliste yapılan gizli oylamayla kiralanan alanın sözleşmesinin iptal edildiği öğrenildi.

Festi Ramazan Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Özkara, yaptığı açıklamada, etkinlikle ilgili tüm izinler alınmasına rağmen ilçe meclisinin siyasi bir karar verdiğini belirtti, karara tepki gösterdi.

SİYASİ BİR KARAR

Kararın Dortmund ve çevresinde yaşayan Türk toplumunun da tepkisini çektiğini ifade eden Özkara, "İlçe meclisi siyasi bir karar vermiştir. Dortmund Belediye Başkanını olaya müdahale etmeye çağırıyoruz. Etkinliğin bu yıl da yapılması için alternatif alan arıyoruz." diye konuştu.

Özkara şunları kaydetti:

"Bu iptal kararını şaşkınlıkla karşıladık. Meclis 2013 yılındaki şikayetleri mazeret göstererek olumsuz karar vermiştir. Resmi izinleri alabilmemiz için bizden istenilen her şeyi harfiyen yerine getirdiğimizi belediye yetkilileri, zabıta, polis, itfaiye biliyor. Bununla da kalmadık ve 4 bin kişilik ücretsiz otopark yeri ayarladık. Festi Ramazan, insanları ve kültürleri buluşturan bir organizasyondur, Dortmund ve çevresine sosyal, ekonomik ve kültürel yönden katkı sağlamaktadır."

Dortmund Belediyesinden kendilerine alternatif bir alan göstermelerini beklediklerini vurgulayan Özkara, soruna en kısa sürede çözüm bularak hem organizasyona katılacak esnafı hem de organizasyonu bekleyen yüz binlerce insanı mağdur etmek istemediklerini söyledi.

MÜSLÜMANLARA ENGEL

Müslümanların mübarek Ramazan ayında yapacağı etkinliği 2013 yılında yapılan şikayetleri bahane göstererek iptal eden Almanya, geçtiğimiz günlerde vatandaşlarının tüm tepkilerine rağmen Eyalet Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla, 1 Haziran tarihi itibariyle eyalette bulunan kamu kurumlarının giriş bölümlerine haç asılmasını onaylamıştı.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 10:27
  1. Almanya
  2. Festi Ramazan
  3. Ramazan etkinliği

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fehmi Koru çok üzüldü: Gül'e ihanet...
    1. Fehmi Koru çok üzüldü: Gül'e ihanet...
    2. Almanya'dan skandal karar! Ramazan..
    3. İngiltere fena karışacak!
    4. Fatih Terim: Ölüm kalım maçı değil
    5. 'Kahya Operasyonu'nda' şok kanıt!..
    6. Elektronik haberleşmede yeni dönem..
    7. Milli Altay tankı için hedef büyük!
    8. Hindistan’da tren okul servisine..
    9. Adana'da eşi dövdü, çocuğuyla polise..
    10. Amerika'da eski polis seri katil..
    11. Yol verme kavgasında kadın tartıştığı..
    12. En yetkili isim açıkladı! Milli füze..
    13. Kayseri’de Bylock operasyonu: 5 kişi..
    14. Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi..
    15. Devlet Bahçeli adaylık başvurusunu yaptı
    16. BOTAŞ'ın 4 projesine dış finansman..
    17. Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın karşı..
    18. Derbinin hakemi açıklandı!
    19. CHP'nin adayı belli oldu! Ecevit'in..
    20. O sığınak böyle imha edildi! (Video)
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Bomba iddia: Mustafa Kemal Anıtkabir'den çıkıp Gül'ü aday gösterse...
    Bomba iddia: Mustafa Kemal Anıtkabir'den çıkıp Gül'ü aday gösterse...