Almanya'dan Putin'i kızdıracak askeri hamle

Almanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Alman yapımı 18 adet Leopard 2 ana muharebe tankının, mühimmat ve yedek parça paketlerinin Ukrayna’ya ulaştığı duyuruldu.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius tank teslimatına ilişkin, “Leopard 2 A6 muharebe tanklarının cephede çok önemli bir fark oluşturacağına eminim. İsveç ve Portekiz ile birlikte bir muharebe grubuna yetecek kadar tank sağlama sözü verdik. Almanya bu sözünü tutmak için başlangıçta vaat ettiğinden 4 tane daha fazla tank tedarik etti” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Berlin yönetimi, Ukrayna’ya daha önce 14 adet Leopard 2 tankı göndereceğini duyurmuştu.

Ukrayna’nın istediği Leopard 2 tankları

Alman Krauss-Maffei Wegmann firması yapımı olan ana muharebe tankı Leopard, ilk olarak 1979 yılında Alman ordusu tarafından kullanılmaya başlanmıştı. Söz konusu tankın son versiyonu olan Leopard 2 tankları günümüzde Türkiye, Polonya, İspanya, Yunanistan, Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiya, İsviçre ve Avusturya tarafından da kullanılıyor.