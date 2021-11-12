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Spor Almanya'dan gol yağmuru
Spor

Almanya'dan gol yağmuru

Dünya Kupası Elemeleri J Grubu 9. maçında Almanya sahasında konuk ettiği Liechtenstein'ı 9-0'lık skorla mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 01:08:00 -
Almanya'dan gol yağmuru

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Almanya, J Grubu 9. maçında sahasında Liechtenstein ile kozlarını paylaştı.

Panzerler karşılaşmayı 9-0 farklı kazandı. Mücadelede Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan da golünü atarak takımının galibiyetinde rol oynadı.

Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada penaltıdan İlkay Gündoğan, 20. dakikada kendi kalesine Daniel kaufmann, 22. ve 49. dakikalarda Leroy Sane, 23. dakikada Marco Reus, 76 ve 86 dakikada Thomas Müller, 80. dakikada Ridle Baku, 89. dakikada Goppel kaydetti.

Almanya bu galibiyetle puanını 24'e yükselterek grupta liderliğini sürdürdü.

J gurubunda puan durumu

Almanya: 24
Kuzey Makedonya: 15
Romanya: 14
Ermenistan: 12
İzlanda: 9
Liechtenstein: 1

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